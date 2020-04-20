新冠肺炎│17歲男患者出院逾10天驗出病毒　瑪麗醫院：不具傳染性

本港新型冠狀病毒疫情有緩和跡象，今日（20日）無新增確診個案，累計宗數維持在1026宗（包括一宗疑似個案）。 第496宗個案、17歲男患者，於4月7日康復出院後，出現輕微病徵，今日公布他再被驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應，現於瑪麗醫院留醫。瑪麗醫院回應稱，初步化驗結果顯示，患者體內有不具傳染性的病毒殘餘，醫療團隊認為病人並非再次受感染。

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據了解，第496宗個案、17歲男患者，於4月7日康復出院後，出現輕微病徵，今日公布再被驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應，現於瑪麗醫院留醫。消息指出，這情況很可能是驗出體內已死亡的殘餘病毒，未必算是復發。

區議員：患者出院後找私家醫生做檢測 結果呈陽性

南區香港仔區議員黃銳熺稱，接獲消息指，該患者出院後仍不放心，自行到私家診所再做病毒測試，結果呈陽性，遂於上周六（18日）乘救護車到瑪麗醫院接受檢查。

瑪麗醫院：非再次受感染

瑪麗醫院回應稱，患者正在瑪麗醫院留醫，初步化驗結果顯示，病人體內有不具傳染性的病毒殘餘，醫療團隊認為病人並非再次受感染。醫院會繼續為病人進行所需的測試，以進一步確定有關結果。

第496宗患者是英國留學生，於3月22日返港後，在香港仔金豐大廈住所接受家居檢疫，翌日咳嗽及喉嚨痛，同月27日確診。