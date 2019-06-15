【逃犯條例】催淚彈擊中急救站　陳沛然：警可區別救護員與示威者

立法會醫學界議員陳沛然醫生表示，早前接獲醫護人員投訴指，6 月12日金鐘警民衝突當日，位於金鐘夏愨道和樂禮街交界廻旋處，一個用作救援傷者的急救站，遭警方發射催淚彈擊中，導致醫護人員不適。該急救站貼有十字圖案，救護人員亦穿上容易識別的螢光衣物。

6.12當日，一個急救站用作救援傷者。其間，遭警方發射催淚彈擊中，導致醫護人員感到不適。（網上圖片）

陳批：警方妄顧醫護人員和傷者安危

陳沛然認為，警方理應可以區別救護員與示威者，他指對於警方妄顧醫護人員和傷者的安危深感遺憾並要求警方徹查交代。根據《警察通例 》第27章，警務人員不得阻延受害人接受救治或由救護車送往醫院或診所。

6.12反修訂《逃犯條例》 爆發警民衝突

事發在6月12日，大批示威者反對立法會就修訂《逃犯條例》進行二讀，於灣仔及中環一帶示威，其間多人衝出佔領龍和道、夏愨道及告士打道東西行線。並爆發警民衝突，有人向警方拋擲雜物，警員亦向示威者施放胡椒噴霧。

警務處處長盧偉聰見記者指，當日整個行動中發放了超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈。另外，共拘捕了11名人士，涉擾亂公眾地方秩序、襲警、非法集會、與暴動有關罪行等。

6月12日早上：就修訂《逃犯條例》示威情況