油價雪崩敲響警鐘：經濟將面臨災難性打擊

美國原油價格暴跌使原油這種原本可靠的大宗商品跌成負值,並給看空聲音帶來了新的緊迫感,油價崩盤給全球經濟增長敲響了警鐘。

《路透》報道,由於俄克拉荷馬州原油交割地的儲油罐很快就裝滿了過剩原油,交易商必須倒貼錢來解除西德克薩斯中質油(WTI)5月期貨合約,這已經讓市場感到不安。

但一些市場參與者認為,原油這種「黑金」轉變為負資產,不僅是押錯了注,還預示着隨着新冠肺炎(COVID)疫情打擊全球經濟,可能會出現新一輪的通縮和金融破壞。

國際油價瘋狂繼續 多國繼續角力。(Reuters)

分析員建議要現金為王

「這是通縮進程的一部分,」艾略特波浪國際公司的全球研究負責人Murray Gunn說。

「在這個關鍵時刻,我們的分析表明,這很可能是更大幅度下跌的第二波...未來兩三年,我們將處於通縮環境。生存將是最重要的。現金為王。」

這波崩跌讓原本已從3月低點反彈逾20%的MSCI明晟全球市場指數再遭重創,並推動亞洲股市創一個月最大跌幅,打擊美股連跌兩日。

那些看空後市的人看到更多基本面的問題,包括從油市投機客大虧到美國頁岩油產業崩壞,而且如果能源企業壞賬增加,銀行束緊腰帶,還會出現信貸緊縮。

國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示,全球抗疫刺激規模已增至約8萬億美元。光美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)就已祭出數萬億美元,在某種程度上擴大了金融市場與實體經濟間的差距。

油價崩跌的同時,4月迄今為止已有數以百萬計的美國人失業,但標普500指數較3月的低點反彈了逾20%,儘管預估顯示經濟衰退程度會超過大蕭條時期。

「隨着(數據公布時間)越來越近,每一項經濟數據的預估都顯示世界末日氣息越來越重,而迄今為止每項數據都不夠悲觀,」《Things That Make You Go Hmmm》的作者、Vulpes Investment Management 投資組合和策略顧問Grant Williams表示。