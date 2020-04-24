新冠肺炎｜衞生署無公布20歲青年出院後復陽　曾到愉翠商場荃薈

據衛生署資料所示，第1004宗個案、由英國返港的20歲留學生，他返港後在4月12日確診新冠肺炎，但4月17日即康復出院。不過，衛生署昨日（23日）更新確診者行蹤名單時，突然再次重提第1004宗個案，指他在4月20日曾到訪兩個商場，令人質疑該名出院病人是否再次染病，當局卻連日來沒有交待。 衞生署今晚（24日）回覆稱， 第1004宗個案出院後再次入院，其樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，作為預防措施，中心會建議相關處所作清潔及環境消毒。 此個案是本周第三個，出院後再被驗出對病毒呈陽性的患者。

今日總覽 新冠肺炎．4.24｜再次無新增確診個案 男高音莫華倫康復出院

出院後檢測復陽的20歲青年住在大窩口邨。（資料圖片）

在4月12日的記者會中，衛生署公佈1004宗個案確診，屬英國留學生。（資料圖片／盧翊銘攝）

患者4月8日時發病 4月12日確診

在4月12日的衞生署及醫院管理局記者會中，衛生署曾宣布第1004宗個案為20歲男子，他在英國留學，3月29日返港，居住於葵涌大窩口邨富泰樓，到4月8日時發病，出現頭痛及流鼻水等病徵，到沙田威爾斯親王醫院醫治。

據衛生署資料顯示，該名確診者於4月17日已經康復出院，即僅入院六日。

衞生署昨晚更新近14日患者住所及患者所到之處名單時，已於17日出院的患者突重現名單上。（衞生署資料）

荃薈大快活稱曾有患者到訪突停業消毒

不過，衛生署昨晚（23日）更新近14日患者住所及患者所到之處名單時，突然再次重提第1004宗個案，指他在4月17日到過沙田愉翠商場，並在4月20日到荃灣荃薈商場及大窩口第二商場。

荃薈商場的大快活亦張貼告示，指據悉一名確診者曾到訪荃薈分店，需暫時停業及消毒，令人質疑該名出院病人是否再次染病。葵青區議員黃潤達在昨日下午6時半在Facebook上載荃薈大快活停業消毒海報，屬印刷版，而非手寫，可見大快活得悉一段時間，但衞生署在昨日下午記者會上沒有主動公布。

荃薈商場大快活昨張貼告示，指得悉一名確診者曾到訪，即日停業消毒一天。（葵青區議員黃潤達FB圖片）

衞生署：第1004宗個案對病毒呈陽性反應

衞生署今晚回覆稱， 第1004宗個案出院後再次入院，其樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，作為預防措施，中心會建議相關處所作清潔及環境消毒。

但由於今日沒有錄得確診個案，衞生當局未有召開記者會，故沒有交代此康復個案「復陽」的詳細日子及情況。

葵青區議員黃潤達稱，經過大批回流人士確診，街坊對新型冠狀病毒「無以前咁恐懼」，但始終也擔心，因為患者或曾到過鄰近自己的地方。他表示，明白衞生署人手不足，但當局實在需要嚴格跟進每名患者及密切接觸者的情況，不應「走漏眼」，也不應漏報任何個案。

本周第三個「復陽」個案

翻查資料，此患者屬本周第三個「復陽」個案，即康復出院後再被驗出對病毒呈陽性反應。

第496宗個案、17歲男患者於4月7日康復出院後，瑪麗醫院於20日公布，患者再被驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應，正在留醫，但沒有傳染性。

而第949號個案、37歲女患者於4月18日出院，但在21日再度入院，病人有呼吸困難及胸口不適，病毒測試呈陽性反應。