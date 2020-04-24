新冠肺炎・4.24｜725名患者康復　一周三人出院後再確診惹關注

新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，昨日（23日）新增2宗個案，均屬輸入個案，累計1,036宗。今日未有新增個案，衞生署第二度不設4時半記者會。醫院管理局表示，截至今日中午，過去24小時共有26名確診病人康復出院，累計共有725名確診及疑似病人康復出院。 衞生署今晚確認，第1004宗個案上周五（17日）出院後檢測復陽，為一周內第三宗同類個案。 疫情出現稍為放緩情況，一度延遲的中學文憑試（DSE），今日（24日）亦正式開考，一眾考生需戴上口罩到試場應考。

【23:15】據衛生署資料所示，第1004宗個案、由英國返港的20歲留學生，4月17日即康復出院。不過，衛生署昨日（23日）更新確診者行蹤名單時，突然再次重提第1004宗個案，指他在4月20日曾到訪兩個商場，令人質疑該名出院病人是否再次染病，當局卻連日來沒有交待。

衞生署今晚（24日）回覆稱， 第1004宗個案出院後再次入院，其樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應。此個案是本周第三個，出院後再被驗出對病毒呈陽性的患者。。

新冠肺炎｜衞生署無公布20歲青年出院後復陽 曾到愉翠商場荃薈

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【19:54】早前返港時再被驗出對病毒呈陽性反應的61歲男高音莫華倫，今日由東區醫院出院。留院多時，莫最感謝的是醫護人員細心照顧，笑言出院後最想「食餐勁，飲碗靚湯」，但回家後仍會自我隔離一星期才與家人見面。他指雖一度肺部有花，但現時已康復，亦無損其聲線，更即席唱出一曲《獅子山下》。

新冠肺炎｜男高音莫華倫出院高歌《獅子山下》 憶泰港住院經歷

【19:48】警方表示，接獲一個團體通知擬於5月1日在港島區舉行兩個公眾集會及一個公眾遊行。經風險評估後，認為有關公眾集會及遊行屬人多聚集的高危活動，警方有理由相信舉行有關活動不單會增加活動參與者及其他市民感染2019冠狀病毒病的風險，亦會對所有市民大眾的生命與健康構成重大威脅，危害公共安全及影響他人的權利，因此警方認為有需要為維護公共秩序、公共安全及保護他人的權利和自由，根據香港法例第245章《公安條例》禁止上述公眾集會及反對上述公眾遊行。

五一勞動節 警方禁止及反對職工盟遊行和集會申請

【19:30】房委會表示，確認財務機構可向資助出售單位的按揭人提供「還息不還本」按揭貸款安排，延期償還本金最多12個月，而按揭貸款的還款期亦可同步獲得延長最多12個月，將適用於資助出售單位計劃，包括居屋、私人機構參建居屋、可租可買計劃、租置計劃和綠置居的一手市場及第二巿場計劃。

新冠肺炎│還息不還本按揭貸款擴至居屋綠置居 延長最多12個月

【19:00】昂坪360於今日公布，去年全年乘搭纜車的訪客總數為145萬人次，較 2018年下跌20.6%。昂坪360董事總經理劉偉明表示，去年上半年受惠於基建項目的落成及訪港旅客人數表現理想，訪客人數錄得超過一成的升幅；惟踏入下半年，入境旅客人次回落，特別是第四季更錄得較顯著的跌幅。

新冠肺炎│昂坪360去年客量先升後跌 按年跌兩成至145萬

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【17:05】醫院管理局發言人今日表示，截至今日中午12時，過去24小時共有26名確診病人康復出院 (個案編號︰122, 198, 217, 244, 279, 322, 393, 510, 586, 637, 677, 679, 724, 729, 758, 759, 760, 798, 873, 897, 935, 943, 944, 986, 1020, 1030)，至今共有725名確診及疑似病人康復出院。



現時共有307名確診病人分別於14間醫院留醫，其中五人情況危殆 （個案編號：338, 461, 595, 833, 857）、七人情況嚴重（個案編號：417, 665, 698, 713, 840, 879, 956），其餘295人情況穩定。目前公立醫院負壓病床數目為1130 張，使用量為42.4%；負壓病房數目為579 間，使用量為57.9%。



另外，醫管局亦公布最新的個人防護裝備庫存，包括外科口罩2,600萬個、N95呼吸器230萬個、保護衣330萬件及面罩440萬個。按照目前庫存量，估計個人防護裝備庫存足夠兩個多月使用。由於全球各地均爆發疫情，部分地方亦禁止個人防護裝備出口，醫管局對未來的庫存仍然憂慮，特別是N95呼吸器的存量。醫管局會繼續全球搜購合適的個人防護裝備，並會積極研究各種可行替代方案和其他符合國際標準的防護裝備產品。

【16:23】旅發局今日上午舉行網上業界簡報會，講解旅遊業最新情況及傾談到未來工作部署。旅發局認為，內地逐漸恢復經濟活動，消費者對價格會較敏感，追求物有所值的旅遊，他們較傾向挑選低健康風險的旅遊目的地；短途市場及新巿場競爭將會相當激烈，年輕及中年客群的外遊意欲較高，趨向綠色及戶外旅遊為主；長途市場需要較長時間恢復，預計旅客最快在第四季起開始外遊。

新冠肺炎│旅發局指內地客疫後傾向往低健康風險地方 料競爭大

【16:00】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病確診個案，本港個案累計仍為1,036宗（包括1,035宗確診個案和一宗疑似個案）。

莫華倫返港後再確診新冠肺炎，曾一度需入ICU，他於今日康復出院。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

【15:34】61歲的男高音莫華倫早前在泰國確診，更一度需入醫院的深切治療部聞氧氣，後因對病毒呈陰性反應而出院，但他在本月12日回港後再次驗到陽性反應，入住東區醫院治療，他於今日康復出院。

【14:37】今日零確診，4點半張竹君記者會取消。

▼DSE 2020 防疫安排▼

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【08:00】截至周五（24日）上午8時，全國確診病例84307宗，累計死亡人數4642人，疑似病例22宗，治癒病例78198宗，累計境外輸入1616宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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▼限聚令升級延長▼

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