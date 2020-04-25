【DSE 2020】文憑試第二日　獅子會中學有考生嘔吐需離開試場

中學文憑試今日（25日）踏入第二日考試，今早考的科目為化學及綜合科學等。在葵涌獅子會中學早於開考前一個多小時，已有不少考生在校門外等候，不少考生亦聚精會神盡最後努力溫習。 在獅子會中學，有考生在開考前不適嘔吐，但沒有發燒，學校在其位置前擺放透明膠屏風，並安排校工消毒廁所，惟該考生最終因不適而離開。雖近期本港新型冠狀病毒肺炎疫情回落，有考生仍擔心考試聚集增加風險，故帶備多個口罩及消毒搓手液等，亦有數名考生打算整場考試不喝水，以避免到廁所。

4月25日，DSE文憑試第二日，獅子會中學試場，一名考生曾不適嘔吐，該不適考生最後亦要離開試場，學校指已聯絡其家長接考生看醫生。（廖雁雄攝）

考生嘔吐後獲安排屏風 最終示意離開

今日開考時間為早上8時30分，獅子會中學則安排考生可於7時30分起進入學校內等候。考生試入考場前，須先經過紅外線體溫探測等。獅子會中學約有90名考生於禮堂應考，亦開放一間課室作試場。

考生進入禮堂後，有一名男考生一度不適衝入廁所嘔吐，其後再進入禮堂應考，該校則為他在座位前擺放透明膠屏風，然而該考生最後亦因不適而要離開試場，學校指已聯絡其家長接考生看醫生。

有考生打算不喝水不去廁所

考生鄭同學今日是文憑試中第一科應考，他坦言十分緊張，「都叫係人生大事」。他居住在元朗，故早上6時而起床梳洗出發到考場，他笑言「無計啦，都唔知點解編到咁遠」。為應對疫情，他指帶備三個口罩及搓手液，但「無得話擔唔擔心，點都要考試」。

鄭同學續稱，不打算去廁所，「盡量朝早唔飲水，廁所都驚㗎，學校又唔係有十幾個廁所，又咁多人！」鄭同學又認為，有些考生體溫過高而無法通過檢測，「有啲常識都知發燒都唔會過嚟，仲過嚟真係玩嘢」。

+ 3 + 2

陳同學及李同學一同到達試場，李同學坦言不太緊張，「費事睇得咁重，令自己太緊張，盡量放鬆心情」。李同學又指，因現時疫情未完結，故亦有少許擔心，他又笑言因今日考試時間較短，故沒有帶水，「費事去廁所，咁多傾逼埋一齊」。二人又提早個多小時到試場，指因擔心交通擠塞，「早好過遲」。

毛同學亦是第一科應考，他坦言十分緊張，「覺得自己未準備好，準備唔會嫌多，所以都算係未準備好」。至於感染風險方面，他笑言不太擔心，「最多咪死，唔係可點」，他亦同樣決定「忍住唔去廁所」。

文同學和母親一同乘搭的士到場，她表示因住得較遠，故搭的士，其母親則指要支持女兒，故特意一同到場，但笑言「唔緊張，又唔係我考」，母親又指已提醒女兒做好防護措施。

校長：嘔吐考生無發燒

獅子會中學校長林日豐指，該名嘔吐不適考生通過校方體溫測試儀器，沒有發燒，亦已交健康申報表。由於考生於廁所嘔吐，工友已穿上防護衣及眼罩等進行清潔，亦已徹底消毒。林續稱，該名考生「原本想坐多陣，睇下情況有無好轉，我哋都加設咗屏障畀佢」，惟該考生最後亦示意希望離開試場。

現時校方已通知考評局，林提醒考生不適就不要進入試場，該考生亦為「好榜樣，同考務員緊密溝通」，他強調健康最重要，而此情況過往亦曾出現，或反映考生太緊張。林日豐表示，今日考試約有約100名考生，運作亦暢順；料下周有200名考生到場，認為可「多少少時間畀考生進入試場範圍先，得佢哋靜一靜」。