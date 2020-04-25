中學文憑試今日（25日）踏入第二日考試，今早考的科目為化學及綜合科學等。葵涌獅子會中學為組合科學（化學）的試場之一，該考試於早上8時30分開始，至早上10時10分終結。 離開考場人人都有帶口罩，惟林同學戴上防毒面罩「豬咀」，在芸芸考生中十分突出。他指戴防毒面罩是為加強防護，因考場人多，擔心太密集會令感染風險增加，而防毒面罩「有少少焗」，但認為沒有影響考試表現。

【DSE 2020】文憑試第二日 獅子會中學有考生嘔吐需離開試場

【DSE 2020】文憑試考生戴「豬嘴」防毒面罩應考：少少焗 無影響

認為豬嘴防禦更好 亦可重用

至早上約10時半一眾考生離開試場，戴着防毒面畢的林同學指擔心疫情，「驚就一定驚，但好彩啲枱都有一定距離」。被問到戴上防毒面罩應考有否影響表現，他笑言沒有，接下來的科目亦會繼續戴防毒面罩應考，「又可以重用，防禦亦好啲」。而今日進入試場至離開，亦沒有人要求除下面罩核對身份。

林同學表示，除了防毒面罩，亦有帶同十多個外科口罩備用，以防試場不容許戴面罩。他指亦有有使用搓手液等，而原本帶同消毒酒精打算先清潔枱面，但「唔記咗，下次會記住抹先」。

+ 4 + 3 + 2

李同學就坦言受疫情影響，狀態不佳，因經常留在家中，「個人懶惰咗，無辦法番到以前喺學校上堂狀態，成績唔會比預期好」。他認同試場防疫安排不錯，因「至少起碼覺得安全啲」。他又指擔心廁所安全，因人人亦可使用，惟「忍唔住都要去」。

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