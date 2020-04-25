DSE 2020｜核心科下周開考　楊潤雄：5萬考生及試場運作將迎挑戰

2020文憑試昨日（24日）終於開考，教育局局長楊潤雄在開考第二日、即今日（25日）透過facebook表示，首兩日的考試大致順利，形容因病未能應試的考生是負責任及為他人着想，他祝願生病的考生早日康復，並呼籲全港僱主及僱員，盡量別在早上7時至8時出行，避過考生前往試場的高峰時間。

楊潤雄說，下星期核心科目開考，全港考生達50,000人，人數增加對試場運作是一項挑戰。（楊潤雄facebook截圖）

楊潤雄指，教育局及考評局一直密切跟進試場運作情況，形容首兩日考試大致順利，感謝試場學校同工的安排，特別是加強防疫措施，令同學安心考試。

據考評局提供數據，昨日約六名考生因病而未能應試；而今日亦至少一名考生到達考場後不適，最終選擇離場。楊潤雄形容，考生因自己及他人健康著想而缺考是負責任表現，祝願他們早日康復，能夠參加餘下考試。

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楊稱，首兩天合共約有16,000名考生應考，過程大致順利。但他形容，下星期核心科目開考，全港考生達50,000人，人數增加對試場運作是一項挑戰。

鑑於考生一般在早上7時至8時期間前往試場，楊潤雄呼籲港人支持考生，僱主及僱員核心科考期（下周一、二、三、六及5月4、5日）彈性上班，提早或稍遲出門上班，方便考生前往試場。