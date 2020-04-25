【抗疫基金】物管業支援計劃擴至工廈商廈　申請期至6月15日

政府早前推出防疫抗疫基金，當中包括「物業管理業界抗疫支援計劃」。物業管理業監管局今天（25日）宣布推行計劃第二階段，涵蓋範圍延至私人工業大廈和商業大廈。

物業管理業監管局今天（25日）宣布推行計劃第二階段，涵蓋範圍延至私人工業大廈和商業大廈。（資料圖片 / 余俊亮攝)

「物管支援計劃」第二階段涵蓋範圍包括工業大廈，包括工廠、工貿大廈、凍倉及貨倉，而商業大廈涵蓋辦公室大樓、商場及附屬於商場 內的商業停車場、酒店和街市。

合資格的大廈會提供兩項支援，包括抗疫辛勞津貼，資助合資格的物管公司或業主組織向每名前線物管員工、即參與清潔和保安工作的員工發放每人每月港幣 1,000 元的抗疫辛勞津貼，為期四個月。每幢合資格的工業/商業大廈最多 12 個名額。此外，將向合資格的物管公司或業主組織發放每幢一筆過港幣 4,000 元的「抗疫清潔補貼」，以支援在此期間加強清潔工作， 例如購買清潔物品及防護裝備等。

2100宗申請已經獲批

為方便物管公司和業主組織減少社交接觸，以及有更充足時間整理申請資料，「物管支援計劃」第一階段的截止申請日期將延長至 5 月 31 日，而第二階段的申請日期為 由即日起至6 月 15 日，逾期申請將不獲處理。



至於計劃第一階段收到超過8000宗申請，當中2,100 宗申請已獲批核。截至 4 月 24 日，涉及資助金額超過7500萬元。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼