防疫抗疫基金｜美容院、按摩院及派對房間資助　料五月接受申請

政府推出防疫抗疫基金，包括「零售業資助計劃」，以資助合資格零售商戶。政務司司長辦公室今日（24日）宣布，「零售業資助計劃」至今已批出逾15億元，涉及超過19,000宗申請。 此外，第二輪基金下的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，預期五月上旬開始接受申請。

第二輪基金下的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，預期五月上旬開始接受申請。（羅國輝攝）

政務司司長辦公室說，「零售業資助計劃」在三個星期的申請期內，共收到約93,000份申請，而獲批的申請商戶已於4月9日起陸續收到資助。

美容院、按摩院及派對房間 五月起接受申請

此外，在第二輪基金下，政府會對被指令關閉的處所提供資助。政務司司長辦公室說，在「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」下，每間合資格美容院或按摩院處所，會按其營運規模獲發放一次過分階段的資助，分別為三萬元、六萬元及十萬元；每間合資格派對房間則獲發放一次過四萬元的資助。

政府預期，措施可惠及約8,400間美容院及按摩院，以及約500間派對房間，料五月上旬起接受申請，主要透過網上系統接收申請及進行審批工作。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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政務司司長辦公室重申，「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」的受惠對象，是根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）發出的指示而關閉的美容院、按摩院及派對房間。