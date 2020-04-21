防疫抗疫基金│小食店嘆被基金遺留：生意咁差點捱落去

政府推兩輪「防疫抗疫基金」，惟有餐飲商戶表示，兩輪基金均未有涵蓋美食廣場（food court）食店、領取許可證經營的飲品店等，促政府推出第三輪基金「補漏」。 其中在西九龍中心美食廣場經營食店的劉先生表示，該美食廣場由商場業主持有飲食牌，再分租予小商戶供應餐飲，小商戶只需領取商戶登記證，令小商戶無法受惠於兩輪基金。劉先生指有商戶每天只有兩至三百元營業額，慨嘆：「生意咁差點捱落去」，希望特首林鄭月娥胸襟廣闊「為小市民做啲嘢」。

曾向張宇人求助 張：佢有搵我嘅話，我唔會唔覆

劉先生指出，西九龍中心的美食廣場由商場持有一個飲食牌，再分組予小商戶，現時美食廣場有四十多家食店。經營湯飯店的劉先生指出，他們只需領取商戶登記證便可以營業，令小商戶無法受惠於兩輪基金。劉先生又指，第二輪抗疫基金下，食環署管理的公眾街市內的熟食或小食攤檔承租人，可獲一筆過5萬元資助，認為做法對美食廣場小商戶不公。

劉先生稱，曾經向飲食界議員、自由黨主席張宇人求助，惟「電話都未覆過我」。他慨嘆商戶每天只有兩至三百元營業額，「坐喺舖頭都標冷汗」，又慨嘆：「生意咁差點捱落去」，希望特首林鄭月娥胸襟廣闊「為小市民做啲嘢」。

張宇人今天見記者時則表示：「佢有搵我嘅話，我唔會唔覆」，又指：「我唔知覆咗幾多個人」。

張宇人回應指，如業界向他求助，他都會回覆。（吳倬安攝）

經營飲品店的鄧小姐表示，現時有近8,000間食店是透過持有食環署的許可證營業，例如飲品店、涼茶店、冷凍甜點店，兩輪抗疫基金也未能涵蓋。公民黨立法會議員譚文豪指出，這些食店在飲食界並無選票，反問是否食店無投票權就會求助無門。

公民黨成員、中小企食店聯盟召集人林瑞華指出，現時尚餘的12輛美食車自年初二起已停止營業，惟第二輪抗疫基金仍漠視他們的需要，對此表示失望。