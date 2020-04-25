逃犯條例│警方IG發片　江永祥再澄清831冇人死：死嘅係我腦細胞

自去年爆發反修例示威衝突後，警民關係一直緊張。警方今天（25日）在Instagram上，發布一條「5秒答問大會」短片，在6分鐘內回答網民提出的50條問題。短片中有人問到「831死咗咁多人，證據呢？」，警察公共關係科高級警司江永祥回應：「死嘅係我腦細胞啊，俾你哋激死啊！」

另有問題問「一哥幾時下台」時，江永祥稱，警務處處長「理直氣壯做得好」，「只有懼怕我哋正義嘅人先想處長辭職，警隊係唔會無一哥，而香港係唔會無警隊㗎！」