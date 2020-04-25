逃犯條例│警方IG發片　江永祥再澄清831冇人死：死嘅係我腦細胞

自去年爆發反修例示威衝突後，警民關係一直緊張。警方今天（25日）在Instagram上，發布一條「5秒答問大會」短片，在6分鐘內回答網民提出的50條問題。短片中有人問到「831死咗咁多人，證據呢？」，警察公共關係科高級警司江永祥回應：「死嘅係我腦細胞啊，俾你哋激死啊！」
另有問題問「一哥幾時下台」時，江永祥稱，警務處處長「理直氣壯做得好」，「只有懼怕我哋正義嘅人先想處長辭職，警隊係唔會無一哥，而香港係唔會無警隊㗎！」
香港警察早前在Instagram邀請市民輸入「你快問我快答」問題，共錄得2,0000條，警方挑選其中50條問題，在短片以「5秒鐘答問大會」形式作答。主要由一名女警作答，包括回應招募情況、輔警入職要求、警員裝備、購置水炮車及「一哥退休年齡」，長5分鐘一鏡過；警察公共關係科高級警司江永祥在短片後段才出現，回應最後五條問題，一出場就稱「我都咁耐無出嚟啦，不如答多兩條啦！」惟他沒有回答第46條「點解江Sir咁cute」。
短片部分對答如下：
Q：終審法庭裁定「七警案」中，有五個人罪名成立，警方會唔會道歉呀？
A：處長已經講過，我哋會根據公務員守則同警隊條例去跟進，秉公辦理。
Q：幾時查721？
A：其實一直都有查，從來無停過，至今我哋一共拘捕咗37人，其中7個已經charge咗（檢控），上court（法庭）啦！
Q：一哥幾時下台？
A：處長理直氣狀做得好，只有懼怕我哋正義嘅人，先想處長辭職，警隊係唔會無一哥，而香港係唔會無警隊㗎！
Q：831死咗咁多人，證據呢？
A： 死咗幾多人？ 死嘅係我腦細胞啊！俾你地激死啊！
片中有另一名女警出現。
另外，片中有另一名女警出現，部分對答如下：
Q：投考警察嘅人數有無少咗？
A：係少咗㗎！但係考輔警嘅人就多咗好多。
Q：理想嘅到場時間係幾多？
A：香港、九龍係9分鐘，新界就15分鐘。
Q：警察係咪應該政治中立
A：公務員係要政治中立，但唔代表政治冷感，我哋仍然可以關心社會，有自己睇法。