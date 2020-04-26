【新冠肺炎】放寬限座令　部份餐廳大排長龍　食客：一個月無出門

新冠肺炎疫情開始緩和，政府日前更公布取消食肆只能坐滿一半的規定，各街頭都開始出現人潮，市民如常外出。今日深水埗不少餐廳近中午起已坐滿人，門外更大排長龍，有食客表示已一個多月沒出門，今日專程來深水埗吃飯和買東西，她認為香港人自律，即使取消規定也沒有問題，亦有人專程到黃金商場購買大熱的電子遊戲產品。

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放寬食肆防疫規定 有食客不擔心：因港人自律

早前政府公布放寬防疫規定，食肆不須再遵守只能坐滿一半人的規定。記者今早到深水埗視察，大部分餐廳的桌面上都以膠板阻隔，防止飛沫傳播，但亦有少部分未有安裝膠板。適逢週末，街上有市民外出「放風」，亦有不少食客在中午時段到餐廳吃飯，剛用膳完的馮太說，對取消上述防疫規定不擔心，因為香港人夠自律，「見到確診個案一直跌」，而且近日疫情亦有所緩和，自己已一個多月沒出門，故今日特地和家人從元朗出來深水埗吃飯和買電腦。

有食客仍有憂慮 會注重衛生

排在門外的王先生則表示雖然疫情緩和，但其實仍有點憂慮。他指疫情期間一直盡量避免出門，即使上班都不會在街外吃飯，今日是他整個星期第一次在街外吃飯，只是因為有事處理才會出門，才會順道在深水埗吃飯。他表示，對疫情仍未敢鬆懈，在堂食期間會注意個人衛生，例如會多點消毒雙手和不會亂放口罩。

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黃金商場人頭湧湧 市民專程買Switch

另外，一直人頭湧湧的黃金商場，今日中午開始亦同樣多人，有顧客形容「超多人，好逼」。何先生指，自己今日專程來買近日大熱的 Switch，買了三千四百多元，比平日價格貴了足足一千多元，但指全因自己喜歡玩：「依家香港無地方去，好悶，想玩下（遊戲）」。

來自日本的Haba先生亦買了Switch的手掣，他指在長時間在家中太悶，想玩電子遊戲。住在尖沙嘴的他指，深水埗更多人，令他大感驚訝。