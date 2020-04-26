【新冠肺炎】90後女生任醫務化驗師　反覆測試血液樣本為病人把關

新型冠狀病毒疫情持續，香港因輸血人數減少曾一度血庫告急。為確保輸血服務運作暢順，醫務化驗師的貢獻不可忽視，他們透過觀察數據、反覆測試樣本等方式，為輸送給病人的血液把關，確保有需要的病人可以得到安全可靠的血液。 90後女生楊詩明自小立志加入醫療行業，中學畢業後入讀香港專業教育學院，並成功拿到生物醫學高級文憑，其後負笈英國修讀生物醫學科技相關學士學位課程，現為註冊醫務化驗師，於國際志願機構的輸血服務中心任職。她指醫務化驗過程不容有失，面對化驗報告的數字要如同偵探一般「緝兇」。

在國際志願機構擔任醫務化驗師，楊詩明負責為病人配對合適的血液，一袋全血捐贈要通過離心機分為四種成份，而她所在的化驗室就是需要將製造不同血液的成份及製作醫院特別要求的血製品，再配合中心其他化驗室的工作，合力為病人預備安全可靠而又合適的血製品，為輸血工作「把關」。

透過化驗報告如偵探 疾病「緝兇」不容有失

化驗報告顯示的是一堆冷冰冰的數字，然而這些數字背後卻說出病人的故事，楊詩明指，醫務化驗師的工作猶如偵探，替不同疾病「緝兇」。她舉例，若某指數較正常高或低，便是告訴你病人身體某些狀況可能出現毛病，當中包括傳染病、遺傳病、急性及慢性疾病等。

事實上，化驗師的工作亦十分重要，醫護人員可按報告，再配合病人病徵、病史等，從而判斷病人患上哪種疾病，並訂定最合適的治療方案；醫護人員亦可根據化驗報告，比較治療前後的結果判斷治療效果，適時再作出調整。

血液經反覆測試 才發現滿載寄生蟲卵

醫務化驗師需要有敏銳的觀察力，凡事小心，並要時刻抱着懷疑的態度，有時甚至需要就樣本進行反覆測試，楊詩明指，說曾遇過病人懷疑自己感染寄生蟲，醫生初步診症後亦認為有這個可能性，其後安排採集病人樣本作化驗。

不過，採集樣本初期無論從樣本外觀，還是從顯微鏡內觀察，均未能確認有任何懷疑的寄生蟲或蟲卵，然而她與同事決定反覆以不同方法測試樣本，最後發現整個樣本其實滿載寄生蟲卵。楊詩明感嘆，「如果當時我們接受首次化驗後的結果，便有機會引致誤診，連累病人受苦。」

而每年的流感高峰期亦與化驗師工作有關，楊詩明更形容每次均要與時間競賽，「在流感高峰期，每日都有大量的流感懷疑個案需要即時處理，化驗時必須快而準，以盡快讓醫生知道測試結果，以免錯過用藥的黃金時間。」

自小立志加入醫療行業 內向性格擇後勤職位守護市民健康

自小立志加入醫療相關行業的楊詩明中學畢業後入讀香港專業教育學院（IVE）生物醫學高級文憑，及後以優異成績獲頒賀維雅基金會獎學金，負笈英國修讀生物醫學科技相關學士學位課程。她說自己的性格較為內歛，曾擔心若擔任前線醫護人員很多時需要與病人溝通，自己的性格似乎顯格格不入。後來得知醫務化驗師屬醫療後勤的職位，加上有不少機會應用自己於科學及數據分析方面的專業知識，又可以幫助病人，她便決心在這行業一展抱負。

楊詩明計劃未來修讀生物醫學或科技相關碩士學位課程，希望繼續透過參與更多化驗和數據分析的工作，為守護市民健康出一分力。