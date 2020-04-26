【新冠肺炎】屋宇署將檢查二萬幢大廈外牆排水管　料增400個職位

受疫情影響，各行各業大受大擊，政府早前推出「防疫抗疫基金」，表示未來兩年，在公私營界別，將創造約三萬個有時限性的職位。發展局局長黃偉綸今日（26日）在網誌中表示，當局和轄下部門未來將創造約4,700個短期職位，涉及不同工種，包括超過530個政府職位，部分最快可於3個月內逐步落實。 此外，疫情之下，令大眾更關心大廈喉管問題。黃偉綸說，屋宇署將透過委聘顧問公司，主動為全港超過2萬幢私人住用及綜合用途目標樓宇，檢查外牆的排水管，預計會增加逾400個工作崗位。

發展局局長黃偉綸說，發展局和轄下部門，在未來一段時間，會新增約4 700個短期職位，涉及不同範疇和工種。（發展局圖片）

私人機構職位涉約4,100個

黃偉綸說，在約4,700個新創職位中，包括超過530個政府職位，以及4,100多個私人機構職位，部分最快可於3個月內逐步落實。他又指，新增的短期職位涵蓋不同範疇、技能和學歷人士，包括專業人士、提供支援的技術和後勤人員。

他說，新增的政府短期職位會透過招聘程序聘請；私人機構的新增職位，則主要是政府透過現行合約或新合約安排，向顧問公司或承建商採購服務。

作為預防性的措施，屋宇署將透過委聘顧問公司，主動為全港超過二萬幢私人住用及綜合用途目標樓宇，檢查大廈外牆排水管。（發展局圖片）

聘請400人檢查排水管

大廈喉管問題最近引起社會關注。屋宇署結構工程師伍君璞說，屋宇署將透過委聘顧問公司，主動為全港超過二萬幢私人住用及綜合用途目標樓宇，檢查外牆的排水管。獲委聘的顧問公司需增加額外人手，預計會增加逾400個工作崗位。

另外，屋宇署將為120個短期職位招聘人手，包括加快處理未獲遵辦的排水渠管修葺令、錯誤接駁排水渠管的個案，以及舉辦更多公眾教育及宣傳活動，向市民推廣妥善保養及維修排水管的認識等。

機電署新創的短期職位中，約半數會為數千座政府樓宇清洗機電系統，以加強機電設施的衞生情況。（發展局圖片）

加強機電設施衞生

在4,700個新創職位中，機電署擬招聘超過1,200個臨時職位，為期最長達18個月。機電署屋宇裝備工程師（建築信息模擬）潘子瑩說，新創的職位中，約半數會為數千座政府樓宇，包括約40間醫院、370個市政及康樂設施，以及2,000座政府建築物清洗機電系統，包括加強清洗冷氣風喉及有關濾網配件等。