新冠肺炎｜疫情下長者長留家中增孤獨感　社工處理長者求助增七成

新型冠狀病毒肺炎疫情影響各人的日常生活，長者安居協會今日（26日）表示，疫情期間長者長期留在家中，令孤獨感增加，疫情資訊亦令他們擔憂和恐懼，長者的情緒支援個案於近兩個月，有持續上升趨勢，需要社工處理的個案較去年同期上升72%，當中逾三分一需要進一步情緒支援，個案較去年同期升約41%。 協會指今年2月起，已展開特別行動，成功接觸逾2萬名有需要的長者，呼籲大眾及相關政府部門，關注長者在疫情下的情緒支援問題。

▼限聚令升級延長▼

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長者安居協會今年2月起展開「攜手抗疫・傳送平安」特別行動，加強關顧長者，包括「一線通平安鐘」團隊致電慰問、提供抗疫及防騙資訊、安排人員代取藥物、派發防護物資予有緊急需要個案等，行動至今約2個月，接觸了逾2萬名有需要的長者，並派發了近1萬份緊急物資及心意禮品，包括口罩、消毒搓手液等。

需情緒支援個案較去年同期增41%

協會指，社工團隊為有需要人士，提供了近900小時的情緒輔導；註冊護士團隊則為逾1萬名長者提供健康建議；期間亦有加強健康諮詢及情緒支援，註冊護士及社工團隊跟進有特別需要的個案，例如即日送遞防疫物資、為用戶代取藥物，以及短期情緒輔導等。

然而，協會指團隊發現長者情緒支援個案有持續上升趨勢，需要社工處理的個案較去年同期上升72%,當中逾三分一需要進一步情緒支援，個案較去年同期上升約41%。

長者安居協會表示，長者的情緒支援個案於近兩個月，有持續上升趨勢。（資料圖片）

疫情期間長者長留家中增孤獨感

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，疫情期間長者長期留在家中，令孤獨感增加，疫情資訊亦令他們擔憂和恐懼，協會呼籲社會大眾及相關部門，關注長者的情緒支援問題。

除了特別行動，協會指得到星展香港的支持，擴展註冊護士及社工團隊的服務，額外增加逾2萬次的「一線通平安鐘」 服務，照顧長者的情緒及健康需要。