【新冠肺炎】一周內三度零確診　再增1人出院後「復陽」累計9宗

新型冠狀病毒肺炎疫情持續在全球蔓延，本港近日的疫情似略有緩和，衞生防護中心公布今日（26日）沒有新增確診個案，個案總數維持在1,038宗（包括1宗疑似），是7日內第三度錄零確診，過去兩次零確診的日期為上周一（20日）及上周五（24日）。 至於確診患者康復出院後再驗出對病毒呈陽性的個案則新增一宗，20歲女病人於4月17日出院，衞生防護中心稱她近日出現病徵，被安排入住屯門醫院接受治療，病人報稱出院後主要留在天水圍嘉湖山莊的家中，無其他行蹤。全港「復陽」個案累計有9宗，當中兩人第二次入院後已經再出院。

新增「復陽」個案居嘉湖山莊

最新被驗出「復陽」的確診患者是第876宗個案，20歲女病人於4月5日確診並入院，已於4月17日出院，但據了解她昨日（25日）檢測再對病毒呈陽性，需接受血清測試。衞生防護中心今日公布，她近日出現病徵，被安排入住屯門醫院接受治療。據病人提供的資料顯示，她首次出院後主要留在家中，住在天水圍嘉湖山莊樂湖居4座。

連同昨日公布的8宗個案，本港至今累計已有9宗「復陽」個案，當中7人第二次入院後仍然留醫，而第58宗個案及第132宗個案則已經出院。

醫院管理局發言人稱，會與衞生防護中心溝通，並安排「復陽」病人入住醫院隔離病房接受進一步檢測。有關病人大部分症狀輕微或沒有出現任何呼吸道症狀，醫院會因應病人的個別臨床情況提供合適治療。公立醫院會繼續就病人的臨床處理與有關專家及衛生防護中心作出討論，病人亦需於衞生防護中心取消隔離令後才可出院。

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檢疫中心最新使用率為3%

檢疫設施方面，衞生防護中心亦公布截至今日早上9時，4間檢疫中心共1,681個檢疫單位當中，有52個單位使用中，共61人正於中心內隔離。其中50人於火炭駿洋邨的46個單位內隔離，有8人於饒宗頤文化館翠雅山房的5個單位內隔離，餘下3人於八鄉少訊中心同住1個單位，鯉魚門公園度假村暫時無人入住。