新冠肺炎｜52隻寵物因主人確診需檢疫　2狗1貓染病　全部已放走

本港除了有人類確診染新型冠狀病毒肺炎外，亦先後有兩狗一貓證實染病，其中包括確診馬主周巧兒的17歲愛犬，該松鼠狗對病毒呈陰性後獲放行回家，惜返家兩日後離世。 政府於網上平台「添馬台」公布，疫情爆發以來，共52隻寵物需要送到漁護署的動物居留所接受檢疫，牠們的主人都是確診患者，其中三隻證實染病，最後一批寵物在 4 月 19 日完成檢疫後已再沒有寵物留在動物居留所。 漁護署專家認為，現時沒有證據顯示寵物會傳播新型肺炎予給人類，或在動物之間傳播，提醒主人保持良好衛生習慣。

政府於Facebook專頁「添馬台」透露，自疫情發生以來，有 52 隻寵物（包括32隻狗、18隻貓和2 隻倉鼠）需要送到漁護署的動物居留所接受檢疫，其中三隻證實染病，最後一批寵物在4月19日完成檢疫後，已再沒有寵物留在動物居留所。

證實染病的兩隻狗和一隻貓，在病毒測試時呈陽性反應，但均沒有病徵，其主人都是確診病人。三隻染病寵物在檢疫期滿後接受兩輪測試呈陰性反應，獲放行回家。

周巧兒17歲愛犬回家兩日後離世 主人拒驗屍

染病的寵物包括確診馬主周巧兒的17歲松鼠狗，狗隻在3月12及13日驗到兩次樣本結果呈陰性，當局把狗隻交還給主人，但牠在兩天後3月16日離世，漁護署稱畜養人表示不願意為狗隻進行驗屍確定死因。

另外兩隻染病的寵物分別是一隻德國狼狗以及一隻混種短毛貓。漁護署專家認爲寵物染病是個別情況，現時沒有證據顯示寵物會傳播 2019 冠狀病毒病給人類或在動物之間傳播，但提醒寵物主人仍須保持良好衞生習慣。

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