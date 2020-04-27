ESPRIT撤離香港　市民嘆品牌風格多年不變：仲係好以前

服裝品牌ESPRIT自70年代引入香港以來屹立近50載，其母公司思捷環球今日（27日）宣布將關閉包括香港在內的56間亞洲區分店，這個品牌就此告別香港。 有受訪市民坦言對消息感突然，對其結業感可惜，慨嘆品牌多年來仍以便裝為賣點，形容風格「仲係好以前」，但其他時裝品牌已發展得更多元化，加上價格更相宜，客人自然會傾向選便宜的時裝。

ESPRIT自1971年起由港商邢李㷧引入本港，收購後上市再晉身「藍籌」，歷金融海嘯由市值逾1,700億元、股價高見130元，跌至現時0.75元成「毫子股」，至今日母公司思捷環球宣布將撤出中國以外的亞洲區，香港的4間門市亦會關閉，這個昔日潮牌終告沒落。

舊客人嘆品牌風格停留在以前

市民戴先生對消息感突然及可惜，他稱自己過往亦會購買ESPRIT的衣服，但品牌的風格多年不變，「仲係好以前」，相信是ESPRIT的客人量減少的原因。

他提到近年較多時裝品牌興起，大眾的選擇增加，加上其他品牌如H & M、Zara等均有多元化的風格，例如有上班較斯文的款式，亦有運動風格可選擇，但ESPRIT一直仍只以便裝為賣點，加上價格與其他品牌相比亦偏高，戴先生認為客人自然較傾向選擇平價服裝。

曾小姐同樣對ESPRIT撤走感可惜，不過她直言因衣服的剪裁不太合身，故多年來亦只得一、兩件ESPRIT的衣物。

鄭小姐則表示，近年已不時聽聞ESPRIT的財務狀況出現問題，相信關閉門店或與集團的管理有關。她對ESPRIT退場無太大感覺，又認為ESPRIT被類似風格的Giordano比下去，在中環上班的她又指，無聽聞身邊有朋友會到ESPRIT買衣服。