ESPRIT昔日為港股神話　高峰期市值逾1700億元　13年市值蒸發99%

思捷環球（0330）在2008年金融海嘯爆發前，香港股市的神話。在2007年，當時思捷股價達133元這歷史高位，市值逾1,715億元。可是這一隻曾經的香港股壇神話，近年股價拾級而下，以今日收市價0.75元計算，市值僅為14.15億元，即多年來思捷市值累計蒸發99.2%，令當年力捧公司的投資者，心痛不已。

思捷旗下的Esprit品牌，由前主席邢李㷧於1970年代引入香港，並逐步將業務由服裝擴展至化妝品。公司在1993年於香港掛牌，並於2002年成為藍籌股之一。在2000年前後乃是思捷的黃金時代，在截至2000年6月底止的財政年度，營業額為72.77億元，按年增長21.4%；扣除非經常性項目後溢利為4.6億元，按年增6.9%。

在2008年是思捷生意的高峰，縱使邢李㷧已在2008年初已完全離開公司，但是截至2008年6月底的財政年度，營業額增至372.27億元，股東應佔溢利為64.5億元，每股股息達到4.2元。

思捷業務在2000年前後有長足增長，與歐洲業務有突出表現有關。在2008年6月底的財政年度，德國業務貢獻收入達173.87億元，佔整體收入46.7%。可是一場金融海嘯爆發，思捷在歐洲業務受到衝擊，在2009年6月底的財政年度，思捷整體營業額按年下跌7.4%至344.85億元，在德國業務收入跌幅更達10.8%至155.02億元。

從金融海嘯爆發後，思捷業務表現拾級而下之餘，公司出現更換管理層，在2009年末宣布從華潤創業（0291）購回中國業務50%股權等消息，在2012年更宣布供股，就算邢李㷧透過參與供股再次支持公司，亦未見有起色，在2013年更被剔出藍籌。截至2019年6月底的財政年度，思捷營業額為129.32億元，股東應佔虧損21.44億元。與高峰期相比，實不可以同日而語。

加上今日宣布關閉在內地以外的56家亞洲區分店，相信不論是思捷的投資者或是關注香港股市者，對思捷在短短10多年間的轉變，難免不感到唏噓。