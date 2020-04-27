新冠肺炎│港府撥1.11億予港大中大　研發疫苗及血清流行病學研究

新冠肺炎疫情持續，食衞局今日（27日）宣布，在轄下醫療衞生研究基金中，批出共1.11億元撥款，支持香港大學及香港中文大學兩校醫學院進行26項針對新冠肺炎的醫學研究項目，包括研究病毒的傳播及傳染性，以及有效檢測、監控、預防策略和治療方法。局方估計研究為期一至兩年。

食衞局的醫療衞生研究基金將委託中大及港大研究進行26項研究，包括研發疫苗及新型抗病毒藥物、在社區中進行有關新冠病毒的血清流行病學研究，探討引致病毒屬性、特徵、傳播、感染及有效治療介入方法；另探討香港的早期檢測系統、評估及對是次疫情爆發的應對措施。

若成功研發疫苗會在成年健康人士試用 料需時一至兩年

食衞局表示，研發的疫苗將大量生產，並在健康成年自願者身上進行測試；而在社區實時血清流行病學研究，有助推斷無徵狀感染者人數、群體免疫力及免疫反應的持續時間，長遠有助決策人員制訂防控措施（如放寬或延續減少社交接觸），並在成功研發疫苗時協助評估需求。局方估計研究為期一至兩年。

病毒存未知之數 邀各大學遞交新研究建議



食物及衞生局局長陳肇始稱，港府一直支持特定委託研究項目，應對威脅健康的緊急情況，如2003年爆發沙士和2009年豬流感，她相信是次委託研究項目可適時為對抗疫情帶來科學知識及實證。由於新冠病毒傳播及診斷仍存眾多未知之數，故局方將繼續邀請其他大學及兩所醫學院遞交新的研究建議。

港大醫學院發言人表示，是次獲7,660多萬港元資助，相信撥款可助本港站在全球新興傳染病基礎研究和公共衞生防疫的最前線，重申港大醫學院將在微生物學、臨床治療、公共衞生和數學模型估算等重要範疇加強研究；希望港大醫學院可與全球攜手，共同是次疫情。