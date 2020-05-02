新冠肺炎｜檢疫藍牙定位手環研製8天起貨　博士碩士黐黐貼貼趕工

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，創新科技署轄下的「物流及供應鏈多元技術研發中心」，牽頭研發藍牙電子手環，輔助政府家居檢疫政府，以監督受檢疫人士安在家中。 該中心行政總裁黃廣揚接受《香港01》專訪，憶述疫情爆發之際正值農曆新年，全城未開市，於是只能從現有的物料中「尋寶」，動員改裝過往用於追蹤物流的研發產品，8天趕製到500隻手環在首輪應市。但防疫挑戰不斷，3月份外遊回港的家居檢疫人數急增，他們與本地科技公司合作研發改良版手環。現時所有不同設計的藍牙手環庫存量超過5萬隻，可以隨時應急。 待疫情過後，這批應運而生的手環，料可推廣到老人服務，協助定位獨居或有腦退化症的長者。

年初四接柯打 基於追蹤物流產品研製

黃廣揚在農曆年初四時收到政府資訊科技總監辦公室電話，要為家居檢疫研發監察工具，礙於當時市未開、廠停工，只能召集人手利用中心現有資源研發，過往追蹤物流的研發產品大派用場，再從生產力促進局撥取線圈等物料，中心上下都自願幫忙組裝、整理後台系統，「日以繼夜，夜以繼日，我哋都笑，我哋條組裝線係全世界學識最高，有兩成博士，四成碩士，學歷最高就走去貼膠紙啊，上螺絲、PC板，做好多測試。」由研發到趕製，8天內起貨，首輪500隻藍牙手環先派予曾到訪內地湖北省的人士。

手環透過「BLE」（低功耗藍牙）技術，與作為主機須接駁電源的手機相連，如距離逾30米便會自動通報衞生署。黃廣揚拿起該款第一代藍牙手環「自爆」，不勻稱的膠水漬證明是手作品。之後獲本地供應商專設生產線，月內生產3,000隻。該中心及後與多間本地科技公司合作研發改良版，包括使用較輕身、更防水的物料等，為長者設計一款適合繫在腳部的款式，減輕手部負擔。

物流公司出貨車由內地運一箱材料到港

「整件事係由好多唔同工商單位，大家幫手做。」他透露，獲大型物流公司鼎力襄助，曾不惜用一架貨車只為運送一箱材料從內地到港，以免斷製作物料供應。研發人員亦長駐管制站，觀察分發情況，為檢疫人士試戴，觀察有無不便等，直言如發現一款新應市的灰色手環有接觸不良，便即場維修，並會親自上門了解使用實況，「好多老人家其實唔知係咩嚟，但好聽話跟足指示，無生果食都唔敢離開屋企，同事見到都會幫手買菜、糧食。」

備5萬隻藍牙手環隨時應急

但一波未平一波又起，3月份外遊回港的家居檢疫人數以萬計，於是推出印有QR CODE的監察手帶，配對智能電話的「居安抗疫」應用程式，「最高峰一日派5000、6000條。」據食衞局資料，截至4月27日，共派發約7.5萬條電子手環及監察手帶。不過當時接連發現有人違令外出。黃廣揚認為，手環的用意是加強檢疫人士推動力遵從，「萬一出街都會見到條手帶，周圍嘅人都會知道、提醒。」疫情難以估計，他表示，現時所有不同設計的藍牙手環庫存量超過5萬隻，可以隨時應急。

該中心近日設計了一款造價約千元的電子主機（home station unit），黃廣揚介紹，希望取代手機從而減省成本，正在試驗階段。待疫情過後，他料這類手環可推廣到老人服務，如協助定位追蹤獨居或有腦退化症的長者。另外，他透露，該中心亦會研究新加坡應用的傳播鏈追蹤技術，探討香港是否適用，不過香港大部份確診個案都能夠清楚交代行蹤、接觸史等，未必需要用到，並關注私隱原則。

經機場抵港的入境者，需要戴上電子手環。（資料圖片／梁鵬威攝）

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約十國向港索取藍牙手環經驗

新冠肺炎疫情來勢洶洶，令黃廣揚聯想起2003年沙士時的愁雲慘霧。他指出，當檢疫設施不足，需用家居檢疫補位，於是對監測手環有好大寄望，形容壓力龐大「每個鐘都諗緊解決方法。」他有感而發，「我們面對的大家要抵抗的是個病毒非其他，不應該有政治、商業因素，喺我哋嘅立場崗位，係點樣利用科技提供到解決方法。」黃廣揚表示，目前有約十個國家地區向本港索取藍牙手環設計經驗，「到今日我哋都無停過，因為唔知明日有咩挑戰，亦有關注全球發展，如有適用香港嘅，我哋都一定不會缺席，幫助抗疫。」