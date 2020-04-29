新冠肺炎｜大陸小學復課自製「一米帽」　似足《回魂夜》飛行號

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，世界各地學校均需停課，而近日內地浙江杭州小學一到三年級於26日正式復課，不過校方就以特殊措施令小學生保持社交距離，要求他們設計出「一米帽」來返學，指出其概念來自古代官帽。

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看似只能左右阻隔一米距離。（微博圖片）

「一米帽」預防學生跟他人近距離接觸，更不能隨意損壞帽子，更能讓他們認認識到古代的官帽。照片近日在網上瘋傳，有人指出似內地古裝劇《清平樂》中所戴的「長翅帽」、有網民留言po出包青天的劇照、更有人笑指極似星爺周星馳主演《回魂夜》的「飛行帽」。

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的確有相似部分，包青天的看似更具有攻擊性。（劇照）

「95年最新版飛行號！」（電影劇照）

但有網民po出星爺《回魂夜》中的「飛行號」後，即時有人留言「95年最新版飛行號」、「聽講戴依頂帽要有信念」、「飛行號2020」、「只要個心諗住飛就可以飛」、「星爺好偉大呀 作為祖國嘅榜樣帶領國家抗疫」等等，一幕幕《回魂夜》的經典畫面即時重現腦海之中！