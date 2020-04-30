五一勞動節│網民號召五區示威　旺角曾遭破壞店舖準備隨時拉閘

明日（5月1日）為五一勞動節假期，有反對修訂《逃犯條例》組織發動五區示威，其中一處為旺角。去年下半年的示威衝突持續多月，有示威者破壞店舖、甚至縱火，其中一所曾受破及的餐廳員工今日聞言，指「不嬲打緊都照開，打到飛起先算啦，到時先考慮關門」；另一餅店店員則說，若店舖臨時關門，會個別通知客人到其他地方取蛋糕。

位於亞皆老街的滙豐銀行分行去年被遭火後加了圍板，門外未有告示明日會否關閉使用櫃員機。（梁煥敏攝）

去年6起的示威衝衝，旺角亞皆老街及彌敦道一帶經常淪為戰場，曾有不少店舖被指是內地集團或反對示威而被破壞，改以木板、鐵板等圍封。

今日為連續四日長假期的首日，《香港01》記者下午到旺角一帶視察，連日來「零確診」下，已有不少市民急不及待外出「放風」。曾受破壞的食肆和商店今日如常營業，其中一間於港鐵站內的餅店，職員向記者表示明日如常營業，公司未有指示；記者以食客身份查詢訂購蛋糕會否受影響時，職員說：「我哋會繼續開，如果有突如其來情況，會打畀訂蛋糕嘅客去第二度拎貨，不嬲都會咁。」

今日是太子站8.31八個月，下午時間旺角亞皆老街現場已有警員到附近站崗戒備。（梁煥敏攝）

另外，位於旺角彌敦道的咖啡店及西洋菜南街快餐店，職員同樣表示會如常營業，不受影響。另外，電子用品店店員同樣說，公司對突如其來的破壞，未有指示。另外，位於山東街的一間食肆，現時仍以木板圍封，職員向記者表示明日將如時營業，「每次出面打緊都會開！點解唔開 ?出面打到飛起先算啦，到時先考慮關門。」

位於亞皆老街的滙豐銀行分行及上海商業銀行分行，現時仍被木板圍封，可入內使用櫃員機服務，現場未見有任何因應特殊情況會暫停的告示，只見現時附近有大批軍裝警員戒備，氣氛平靜。