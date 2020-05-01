新冠肺炎｜抗疫百日　張竹君五句讚港人：有警覺性有耐性反應快

本港在1月23日首現新冠肺炎確診個案，至今日（5月1日 )剛100日，從未缺席疫情記者會的衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，今日（1日）被問到感受指，稱不再說個人情況，但連續五句稱讚港人投疫表現：港人警覺性高、消息傳得快、反應快，頗有耐性及合力抗疫，才能「捱到現在」。 醫管局總行政經理庾慧玲直言，自己心情起跌不定，以「打仗」形容港人對抗疫情的境況，感激港人共同努力，籲大家別鬆懈，要「一齊打贏呢場仗」。

政府做了很多措施，但疫情是否能控制到？很依賴全港市民，大家都注重環境衛生，才可控制（疫情），我覺得香港市民比其他地方的人更有警覺性，可能是我們對付過（經歷過）沙士，另外我們消息傳得快、反應都很快，都算有耐性，全民共同合作，才能防疫、捱到現在。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生

本港周日起持續五天「零確診」後，今日（1日）再現輸入個案，張竹君直言，難說疫情是否受控，呼籲市民繼續保持個人衞生、勤洗手。（鄭子峰攝）

自從4月26日再次零確診後，至30日為止，五天都沒有新增個案，衞生署沒有開記者會，因此也不見張竹君。被問到過去五天有否放假或郊遊放鬆心情？張竹君婉拒稱不想說個人情況。

張竹君在記者會上被問及抗疫百日的感受時，直言自己無計算日子，又稱雖港府採取不少防疫措施，但全賴港人合作，方能成功防疫，更連續五句稱讚港人：「香港市民比其他地方的人更有警覺性，可能是我們對付過（經歷過）沙士，另外我們消息傳得快、反應都很快，都算有耐性，全民共同合作，才能防疫、捱到現在。」

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生（右）形容，抗疫期間心情「大起大落」，感激全港市民共同努力抗疫。（鄭子峰攝）

醫管局庾慧玲：幸港人醫護合力抗疫 一齊打贏呢場仗​

出席同一記者會的醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生則形容，抗疫期間心情「大起大跌」，曾經歷隔離設施及個人防護裝備不足，但興幸港人共同努力，前線醫護謹守崗位、市民合作保持社交距離及個人衞生，令近日疫情才有所緩和，惟她提醒港人不能鬆懈，要繼續努力，「一齊打贏呢場仗」。

左起為衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生。（鄭子峰攝）

受控28日怎計？ 由1036號入院開始計起



張竹君又說，雖確診數字明顯下跌，但未能肯定傳播鏈是否已切斷，仍難說疫情是否受控，呼籲市民繼續保持個人衞生、勤洗手，特別提醒大家乘車時特別小心，避免脫口罩。

本港連續12日沒本地個案，被問到放寬限聚令須考慮輸入個案的數字？張竹君指，不論本地或輸入個案，只要病人曾在社區逗留，都會有傳染性；而輸入個案1036號在4月22日入院前有傳染性，故會以1036號個案入院起計28日，考慮到部分個案或延誤就診，故當局一般預留多數天，再無新增個案，便視疫情受控。但她強調，防疫措施未必要跟足當局計法，專家或有其他考慮，是否放寬限聚令需審視一籃子因素，政府專家會商討並盡快公布。她相信公務員復工時，政府亦會採措施，如分批放飯，減少人群聚集午膳。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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跨境生及商務客豁免檢疫令安排仍商討中

另有記者關心跨境生及商務客可獲豁免強制檢疫令的詳細安排，如會否安排他們定期作病毒檢測，張竹君表示仍在商討階段，稍後會公布。

至於有確診者康復後「復陽」，張稱正進行「種病毒」研究，未有資料可供討論，惟國際上「復陽」情況並不罕見，專家評估指無證據顯示殘骸有傳染性，故非十分著急，但謹慎起見，當局會有不同健康措施跟進出院人士的情況。