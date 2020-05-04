DSE 2020│中文科取消口試教師指打擊士氣　考生憂影響成績

2020年中學文憑試（DSE）核心科目中文科筆試今日（4日）開考。受疫情及延遲開考影響，今年DSE中文科口試取消，有考生表示取消該卷，不能靠該卷「拉分」，預計自己中文科只能取得2級至3級。有中文科教師認為，取消口試打擊學生士氣，對於口語溝通能力出色的考生有較大影響。

張珉聰認為，取消卷四說話能力打擊應屆考生的士氣，對於口語溝通能力出色的考生有較大影響。（歐嘉樂攝）

今年DSE中英文科口試取消，中文科口試原本佔14%，取消後其餘各份試卷按比例調高，當中閱讀卷及作文卷同樣調高至28%，聆聽綜合調高至20%，校本評核調高至24%。

考生指不能靠口試「拉分」料獲3級或以上成績

考生葉同學表示，預計自己在中文科只能取得2級至3級，原因在於今年取消說話卷，不能靠該卷「拉分」；若能維持應考說話卷，她預計自己能取得3級或以上的成績。

教協理事、中文科教師張珉聰認為，取消卷四說話能力打擊應屆考生的士氣，對於口語溝通能力出色的考生有較大影響，但對於閱讀及寫作能力較強的學生來說，則是如虎添翼。

考生葉同學表示，今年取消說話卷，不能靠該卷「拉分」，預計中文科只能取得2級至3級。（歐嘉樂攝）

另外，今日是中文科閱讀卷及作文卷考試，考生王同學認為，今年閱讀卷的難度與往年相若，而作文卷則選答第二題「微笑以對」，整體而言有信心取得4級。考生區同學認為，今年中文科閱讀卷的問法類近英文閱讀卷，考題相對直接，句子不算太深，白話文的比較題難度亦不高，整體期望能取得3級至4級。