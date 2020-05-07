疫境求存｜夾公仔店主停業逾月　開新餐廳遇疫情　考慮出售分店

踏入2020年，香港各行各業面對史無前例的逆境，面對病毒侵襲的無力感，升斗市民只能掙扎求存。 利先生與拍檔年前以夾公仔店創業，高峰時期曾日賺逾萬元，更擴充至六間分店。隨著疫情轉趨嚴峻，政府於上月要求娛樂場所關閉，利先生的夾公仔機生意額降至零，損失約30萬元。加上疫情爆發初期，適逢二人新餐廳開業，於「限聚令」下營業額同樣不理想。面對租金壓力﹐政府補貼有限，即使禁令放寬亦難彌補損失，考慮將部分夾公仔店轉手；創業適逢巨變，二人坦言捱得辛苦，但與其等政府協助，寧願靠自己度過難關。 （疫境求存系列報道之八）

受禁令影響，即使正值周六餐廳內亦人流疏落。（黃寶瑩攝）

餐廳疫情高峰期開張

於周六下午，正值下午茶時段，利先生與拍檔於大角嘴的餐廳內人流稀疏，門外餐牌貼上提供的折扣優惠，「有個客話百幾蚊三個餐，有無咁平。」利先生與拍檔張先生年前合資開設夾公仔店，於一年多內更擴充至手持6間店舖，最高峰曾經日賺5萬元。二人更進軍飲食業，於大角嘴覓得地舖位置開設餐廳，於3月正式開張。

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收入歸零 僅一半業主肯減租

原以為一帆風順的創業路，不料遭遇上疫症蔓延，政府於3月宣布所有娛樂場所須關閉，令夾公仔店生意跌為零。利先生稱最大壓力來自租金，6間分店內只有3間的業主願意減租，加上他們於措施推行的首28日，免去夾公仔機台主租金，坦言店舖屬「負數」，只有開支但收入是零，唯有於部分分店轉售消毒用品幫補，更考慮將部分盈利較少的分店轉手。

利先生（左）及張先生在2018年創立「Take Me Out」，現時有6間分店。（資料圖片／張浩維攝）

餐廳僅能維持收支平衡

至於多項針對餐飲業的措施，加上「限聚令」影響，餐廳生意大減六成，「政府有呢啲措施大家都少咗出門口。」最慘淡曾經晚市僅得約1000元收入，較高峰時的一晚4000元收入相距甚遠。雖然餐廳獲業主免租5個月，但計及裝修期，免租時期僅至5月，6月起將要繳交12萬租金。他們說，餐廳現時僅能維持收支平衡，「老闆係無錢袋。」若疫情持續，計及租金料每月虧蝕十多萬元。

受政府防疫措施所限，夾公仔店未能營業，只好改售消毒用品幫補。（受訪者提供圖片）

夾公仔店最貴月租逾6萬

政府早前宣布發放兩輪的防疫抗疫基金，利先生指夾公仔店料每間舖能獲2萬元資助，但坦言連租金亦不夠交，「最貴租金6.5萬，最平都3萬，2萬元真係好過無咁。」他續說，政府補貼發放速度慢，連申請詳情亦未有，「等得來都唔知執咗未。」至於餐飲業的支援，他預計能獲補貼約20萬元，料僅能足夠餐廳一個月開支及租金，張先生坦言「限聚令影響好大，20萬元完全補償唔到。」

政府補貼難彌補損失

政府剛宣布放寬禁令，利先生認為對餐廳生意有幫助，至於夾公仔店亦能夠重開，但坦言未能補償過去逾一個月逾30萬元的損失，「之前停42日，都夠蝕死。」對於創業初期遇上疫情，他們坦言與其等政府協助，寧願唯有視作挑戰，靠自己應對難關。他們除靠外賣平台幫補生意，亦有與鄰近的健身中心合作，推出會員優惠。二人坦言「捱得好辛苦」，但無法控制疫情發展，唯有趁機會提升質素，希望令客人於疫情過後能再光顧。