新冠肺炎｜健身室或可重開　拳館教練：若禁止教班可能仲衰過唔開

本港新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，多項防疫措施將於後日（7日）屆滿，有消息指出行政會議今日會討論，政府擬放寬禁令，戲院、美容院和健身室或可重開。不過，健身博擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎今日（5日）在港台節目批評，若果政府批評業界復業惟禁止教班，「可能仲衰過唔開」。他解釋，業界主要以教班為收入，一班可能有十多人，期望可按地方面積作規管，「可能1,000呎可以教8個，2,000呎可以教16個人。」

柯尊鼎建議，政府不應一刀切禁止教班，而是根據地方面積作規管。（資料圖片）

營運拳館的柯尊鼎表示，平時以教大班為主，平均十幾人一班。他指，健身中心、瑜伽、拳館現被禁止停業，除主打單對單服務的健身室，其餘場所主要都是上大班，「你哋開返不過唔比教班，可能仲衰過唔開」，批評政府根本不了解業界運作。若限聚令由4人放寬至8人，他認為小型中心或可「救下戶口」，「但對大規模嚟講，8個一班同半死型都冇分別。」

柯尊鼎表示，自己亦未必會復業，「開咗你要交電費、人工，仲蝕得勁過唔開。」他建議，政府不應一刀切禁止教班，而是根據地方面積作規管，「可能1,000呎可以教8個，2,000呎可以教16個人」。他又指，一直有尋求與政府溝通惟不果。

曾有數名確診者，去過Fitness First健身。（資料圖片 / 張浩維攝）

受疫情影響，他坦言業界不少從業員面對「零收入」狀態，「以前搵開幾萬蚊，可能依家去送外賣，搵幾千蚊幫下手」。他又透露，自己拳館亦開拓了「外賣服務」， 在公園教泰拳，強調使用設施前後會消毒乾淨，惟會參與的人數只有平日的「十分一」，但至少教練在零收入下都可有幫助。

至於政府推出的抗疫基金，他直言完成「幫唔到手」，補貼健身中心的10萬元「租都唔夠交」。僱員方面，他解釋大部分人都是自僱人士，只獲一筆過7,500元的津貼，「但你停咗我咁多日，依家又唔係逐個月去計」，形容政府的幫助「低都無可再低」。