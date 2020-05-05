口罩肺炎│CareHK尚芳退出資助計劃　三公司接手　月產少170萬個

商務及經濟發展局上月24日公布本地口罩生產資助計劃全數20條生產線已批出 ，但局方在周一下午公布，其中獲兩條生線的匯愛香港有限公司CareHK、以及獲批一條生產線的尚芳製品有限公司，決定退出計劃，局方已改批予另外三間公司的生產線，涉款600萬元。 匯愛香港由經民聯立法會議員林健鋒牽頭，是早期公布會在港自設口罩生產線的廠商之一，預計於4月初可日產50萬個成人及兒童口罩。 經調整後，20條生產線每月總產量較之前少170萬個，減至4,100萬個 ，減幅為4%。

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商經局表示，收到匯愛香港有限公司和尚芳製品有限公司退出參與本地口罩生產資助計劃，強調政府並未與有關公司簽訂資助協議或向其發放任何資助款項。

匯愛香港原獲批資助兩條生產線。其申請中兩條生產線的預計目標日期均為4月20日，每條生產線每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產100萬個口罩供應本地市場，兩條生產線獲得的最高資助分別為300萬元及200萬元。

尚芳製品則是首兩條獲批助的生產線，公司早年曾在港設口罩廠房，後來搬到內地生產，2月初起重新調校機器於本地投產。獲批政府資助後，公司將再增一條生產線，預計由5月5日起每月平均向政府供應80萬個口罩，最高可獲資助200萬元。

有關資助名額已批予三公司的生產線 :

（一）新德利（亞洲）有限公司SDL Skin (Asia) Limited獲批資助第二條生產線。其在申請中預計該生產線開始向政府供應獲認證口罩的目標日期（預計目標日期）為4月20日，每月平均向政府供應160萬個口罩。該生產線可獲得的最高資助為100萬元。

（二）香港愛護用品有限公司Safeguard HK Limited 獲批資助一條生產線。其申請中的預計目標日期為4月20日，每月平均向政府供應50萬個口罩。該生產線可獲得的最高資助為200萬元。

（三）瑞士億科有限公司SwissTech Limited獲批資助一條生產線。其申請中的預計目標日期為4月21日，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產100萬個口罩供應本地市場。該生產線可獲得的最高資助為300萬元。

↓↓匯愛香港CareHK口罩生產廠房↓↓

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供應本地市場月少100萬個

政府預計計劃下所有20條獲批資助的生產線全面投產後，每月合共可向政府供應3,385萬個口罩，另有餘數715萬個口罩供應本地市場。

翻查商經局4月24日公布，當時指批出的20條生產線，每月合共可向政府供應3,455萬個口罩，另有餘數815萬個口罩供應本地市場，換言之，政府改批予另三條生產線後，每月供應政府及本地市場的港產口罩，將分別少70萬個及100萬個，合共少170萬個。