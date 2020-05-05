黎智英被控｜黎涉刑恐案8月開審　與李卓人及楊森案18日再提訊

壹傳媒創辦人黎智英、前立法會議員李卓人及民主黨前主席楊森涉嫌於去年8月31日參與未經批准遊行，今年2月分別遭警方上門拘捕，即日被起訴參與未經批准集結罪。其中，黎被指3年前在維園的六四燭光集會中恐嚇一名人士，另被控一項刑事恐嚇罪。兩宗案件今午（5日）於西九龍裁判法院提堂，黎否認刑恐嚇的罪名，案件將於今年8月19日開審；而他與楊及李涉及遊行的案件，因3人與另多名泛民人士亦涉一宗性質相類案件，裁判官按控方要求，把3人的案件押後至本月18日，與另一案一同提堂處理。

被告黎智英、李卓人及楊森(前排由右至左)被指參與未經批准遊行，在西九龍法院提堂。(李澤彤攝)

黎智英等人步入法庭時受大批傳媒採訪，亦有不同立場的市民在旁表達支持及反對他們的聲音。期間警方一度以揚聲器警告在場者或違反限聚令。李永達、劉慧卿、何秀蘭及黃浩銘在庭內旁聽。

被告黎智英（72歲）、楊森（72歲）及李卓人（63歲），分別報稱壹傳媒創立人、港大社會行政學系助理教授，及職工盟秘書長。他們同被控一項明知而參與未經批准集結罪，指3人於去年8月31日在香港參與公眾遊行，而該遊行屬未經批准集結。

3名被告暫時毋須答辯。控方稱，本月18日下午有同類案件提堂，本案的被告亦牽涉其中，遂申請押後至同日再訊，獲裁判官批准。控方其後透露，屆時法庭會處理的3宗同類案件分別於去年8月18日、10月1日及10月20日發生。

黎涉刑恐案8月開審

黎另被控一項刑事恐嚇罪，指他於2017年6月4日在維園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。黎智英在聽取這控罪後表示「明白」，經辯方大狀提醒後再答：「不認罪。」控方申請隱去兩名證人的姓名，以字母「X」及「Y」代稱，辯方不表反對，裁判官遂批准匿名令，並把案押後至8月19至21日審訊。

控方表示審訊主要傳召X和Y作供，亦有一段黎智英的警誡會面錄影。黎獲准以4000元保釋，期間不可離港或接觸控方證人，並須每周往警署報到一次及居於報稱地址。辯方其後申請更改保釋條件，提出以10萬元現金換取出境自由，但遭裁判官拒絕。

黎智英除了在今年2月29日曾就本案而被捕外，他在4月18日再被捕，並與另外多名泛民人士，包括：李卓人、梁國雄、何秀蘭、李柱銘、楊森、陳皓桓、黃浩銘、何俊仁、區諾軒、吳靄儀、梁耀忠、吳文遠、單仲偕、蔡耀昌等人被控，涉及參與去年8月及10月未經批准的遊行，該宗涉及15名泛民人士的案件，將於本月18日提堂。

案件編號：WKCC956-7/2020