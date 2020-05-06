新冠肺炎｜衞生署科學委員會修訂出院準則　有抗體者毋須兩次檢測

本港今日（6日）無新增新型冠狀病毒肺炎個案，確診及疑似個案數目維持在1,041宗，亦是連續第17日無本地感染個案。 衞生署衞生防護中心轄下的新發現及動物傳染病科學委員會公布，檢視新型肺炎病人出院準則後達成新共識，確診患者若發病後已超過10日，病人臨床情況有好轉並已退燒的話，病人若對新型冠狀病毒連續兩次呈陰性，或驗出有抗體的話，便可以出院及終止隔離。 醫院管理局發言人稱，已知悉新發現及動物傳染病科學委員會的建議，專家委員會將會作出跟進。

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現時香港的新型肺炎確診者，須在連續兩次相隔24小時的病毒檢測中均呈陰性，才被定義為康復可出院。

衞生防護中心轄下的新發現及動物傳染病科學委員會，今日開會檢視確診者出院準則後表示，因應科學證據顯示，新型肺炎病人的病毒量於發病早期為最高，之後會隨時間遞減，亦有實證顯示，病人在發病10日後，雖然仍有樣本對病毒呈陽性，但已不能在病毒培養中檢測到存活的病毒，委員會指，目前未有證據顯示上述情況具傳染性。

科學委員會就病人的出院準則達成共識，需符合首兩項情況，以及第三項情況的其中一條，方可出院並終止隔離：

（i）自發病後已逾10天，無病徵者則按首日採集其首個陽性樣本起計； （ii）病人的臨床狀況好轉及退燒； （iii）符合以下其中一種情況： - 以同類臨床樣本（如呼吸道或糞便樣本）在相隔二十四小時進行兩次新型冠狀病毒的反轉錄聚合酶連鎖反應（RT-PCR）測試，結果均呈陰性。而曾對糞便樣本測試結果呈陽性的病人，則需在相隔24小時進行的兩次糞便樣本測試結果均呈陰性後方可終止隔離；或 - 對新型冠狀病毒抗體測試的結果呈陽性

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌：近月多了科學證據 適時更改出院準則

科學委員會主席、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，參考了本港、美國、德國及南韓的研究，病人在發病10日或之後取其呼吸道樣本做病毒培養，各地的實驗室均種不出活病毒，病人一般於發病後第6至7日起，體內開始有抗體，這些新的科學證據有參考價值，故委員會認為屬合適時機調整出院準則。

許續指，病人需病情好轉、肺片有改善、不用聞氧等才符合出院條件，過往曾有無徵狀的留學生抵港後確診，入院後兩日已經出院，許樹昌稱新準則下，無病徵者需由該病人採集首個陽性樣本後起計10日才可離院，以免病人仍具傳播性。

醫管局將就新建議再作商討

醫院管理局發言人稱，已知悉新發現及動物傳染病科學委員會的建議，專家委員會將會作出跟進。據了解，落實新準則的日期仍待確定，但醫管局有派代表參與科學委員會的討論。

增12確診者出院 累計932人已出院

醫院管理局發言人則公布，過去24小時，再多12名確診患者康復出院，其中包括「邊爐家族」群組的91歲婆婆，她自2月1日入院，8日後確診，留院96日終出院。此外，「埃及旅行團」群組的其中一對夫婦，第119宗及第124宗個案亦剛出院，至於檢疫期完結後才確診、確診前曾踏足文華東方、中環會所大廈等多個地方的58歲男病人亦已經出院。

現時情況危殆的病人僅一人，是第595宗個案、75歲女病人，她是本港首位需使用人工心肺機的確診者。目前有六人情況嚴重（個案編號：338, 417, 461, 698, 713, 857），其餘98人情況穩定。