新冠肺炎︳避免長期留家「屈出病」　中大醫院教9招抗情緒困擾

中大醫院今天（23日）在網上直播，教授9個在家抗疫、處理情緒的小貼士，下文將逐一說明。

不過，長期留在家中，部分人開始出現情緒困擾，小朋友容易「呻悶」，甚至有夫妻因相處時間長，矛盾日多，家庭問題漸浮現。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港在1月23日出現第一宗確診個案，至今日（23日）已有三個月。這段時間為了防疫，不少市民都在家工作，放假時也留在家中，保持社交距離。

家人接觸多頻現衝突

香港中文大學醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽醫生指，在疫情影響下，近期求醫人士增多，例如有人因與家人接觸多了而出現衝突，亦有子女覺得被家長「𥄫實」，甚至有人非常擔心口罩等防疫物資不足，會經常點算家中存量，即使疫情稍緩，情緒仍十分崩緊。她提醒，如果覺得無口罩就無安全感，一回家就需從頭到尾消毒一次，可能已是反應過大，若情緒影響到身體狀況，包括悶悶不樂、肌肉崩緊、食慾不振、無法入睡等，就屬焦慮，或需求醫，因有機會演變成抑鬱、焦慮。

蔡曉陽與註冊臨床心理學家陳雅文分享9式面對疫情、處理情緒的小貼士：

1. 訂定時間表

陳雅文稱，疫情帶來不確定因素，如需要在家工作者，可以為自己訂立時間表，「如果知每日應該做啲咩，有系統，個心會定啲。」

2. 讓小朋友發揮創意

陳雅文認為，如果有兒童因不能外出而「扭計」時，除了可以為他們訂定時間表外，亦可鼓勵小朋友發揮創意，「人係要悶，創意先嚟，可以比啲紙同布佢，同佢講爸爸媽媽係得呢啲嘢咋，你自己諗辦法啦。咁佢就可能有好多創意。」

3. 清晰表達自己需要

陳雅文指，有人或要求家人分擔家務，但未有清晰說明希望如何協助，例如只說「你可唔可以做多啲家務？」，她認為應該改為說「你可唔可以隔日煮飯？」，她解釋說：「唔使估估吓，相處會好啲。」

4. 預留「私人專屬時間」

陳雅文認為，每人每天都應有一段時間是私人專屬時間，做自己喜歡的事，例如喜歡喝咖啡的人，可每天有一段時間嘆咖啡；亦可用私人專屬時間與朋友聊天。

5. 善用電子科技

陳雅文稱，有人因不能見朋友而感到孤獨，但其實可以善用電子科技，例如打電話或視像對話，亦可以一起在網上看電影，邊看邊討論，「都可以網上食飯，例如逢星期三午膳時間，一班在家工作嘅人就可以一齊食飯。」

6. 減少留意疫情相關的新聞

陳雅文解釋，如果有人對疫情感到焦慮，就不應時刻留意相關新聞，「例如只睇10分鐘；唔睇視像新聞，只睇文字新聞；或者淨係睇標題。」

7. 保持良好睡眠以增強抵抗力

陳雅文建議，失眠時應離開床舖，做一些輕鬆的拉筋，或看漫畫，就不會因為擔心睡不著而出現更多焦慮感。

8. 找人少的地方做運動

蔡曉陽指，大家除了可以在家做運動外，如果真的希望外出，亦可選擇人較少的時間及地點做運動，只要做好個人衛生便可。

9. 做靜觀練習

蔡曉陽稱，靜觀可以令人減少胡思亂想，處事較為冷靜。