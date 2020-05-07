CU Mask｜創科局：時間緊迫直接採購　屬非牟利項目開支實報實銷

港府派發的「銅芯抗疫口罩」(CU Mask)生產商被揭發為晶苑國際集團，而該集團一名董事同時是香港紡織及成衣研發中心的董事，外界質疑事件有利益輸送之嫌。 創新及科技局今天發稿證實，負責生產CU Mask的是晶苑國際，而政府《物料供應及採購規例》訂明，可以在時間緊迫的情況下，進行直接採購。創科局稱，整個過程符合政府採購規例和程序，創科局亦有徵詢法律意見，確認符合世界貿易組織政府採購協議要求。 創科局亦解釋指，政府曾聯絡過不少可重用口罩的供應商，惟大部分回覆表示已停產、貨量不足、因出口限制而未能出口，或未能提供檢測證明等。

政府近日推出本地研發的口罩「CU Mask」。（高仲明攝）

創科局發言人指，香港紡織及成衣研發中心獲委託進行「銅芯抗疫口罩」項目，而負責生產的是晶苑國際，另外大埔工業邨龍達紡織有限公司提供消毒無塵間，南豐紗廠及聯業紡織有限公司就借出地方擺放車間。

發言人表示，創科局委託香港紡織及成衣研發中心進行「銅芯抗疫口罩」項目，以解香港口罩荒的燃眉之急。政府《物料供應及採購規例》訂明，可以在時間緊迫的情況下，進行直接採購，整個過程符合政府採購規例和程序。創科局亦有徵詢法律意見，確認符合世界貿易組織政府採購協議要求。

▼01記者今天到南豐紗廠視察車間情況▼

發言人續指，特區政府在今年二、三月間，聯絡過不少可重用口罩的供應商，惟大部分回覆表示已停產、貨量不足、因出口限制而未能出口，或未能提供檢測證明等。創科局稱，當時不少國家疫情嚴峻，防疫物資的供應十分緊絀，香港既沒原材料亦沒有生產線，要面對多國爭相採購防護物品，實施出口限制或停工令等，政府必須立即研究能否直接生產足夠合乎標準的可重用口罩供全港市民使用。

▼政府派口罩安排▼

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而政府審視香港紡織及成衣研發中心的可重用口罩時，認為其設計及材料可達要求，並有檢測證明符合相關國際標準。至於是否能量產，則要視乎是否有該等原材料供應。中心與業界建立了廣大網絡，在短時間內匯集所需質量的原材料和生產線，因此以直接採購的方式委託中心統籌生產，以期在最短時間內向香港市民供應可重用口罩。

▼CU Mask網上申請攻略▼

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創科局強調，香港紡織及成衣研發中心是政府全數資助的非牟利研發中心，其研發項目大部分由創新及科技基金資助。中心承辦今次的「銅芯抗疫口罩」項目，亦屬非牟利性質，一切開支須實報實銷。至於網上關注「銅芯抗疫口罩+™」的效用，巿民可於www.qmask.gov.hk/report網頁內，參閱檢測報告及專利資料。

另外，創科局稱，昨天首日推出「銅芯抗疫口罩」的網上登記系統，已收到超過72萬宗登記，涵蓋的總登記人數達200萬人。

港府在新型冠狀病毒肺炎疫症爆發四個多月後，向全港市民派發一款可重用口罩「銅芯抗疫口罩」，但沒有對外公布生產商。有傳媒昨天揭發生產商或為晶苑國際集團，而該集團一名董事同時是香港紡織及成衣研發中心的董事，被質疑事件有利益輸送之嫌。