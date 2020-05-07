新型冠狀病毒疫情持續多月，早前更有口罩搶購潮。政府日前宣布派發「銅芯抗疫口罩」（CU Mask），但未有公開生產商及作招標。經傳媒報道後，創科局今日（7日）公布口罩主力由晶苑集團生產，另有聯業製衣及龍達紡織協力製作。 翻查資料，晶苑集團由「紡織大王」羅定邦家族長子羅樂風於1970年創立，公司董事分別為羅樂風及其妻子羅蔡玉清。而龍達紡織則由「香港毛紡大王」、港龍航空創辦人曹光彪創立，現任董事為其孫女曹惠婷，過往則與研發中心合作開設舊衣升級再造工廠。此外，晶苑集團及聯業製衣分別有代表擔任香港紡織及成衣研發中心董事。

CU Mask｜生產商晶苑、聯業、龍達 與紡織成衣研發中心關係起底

CU Mask｜直擊龍達紡織大埔消毒工廠 設大型機器、職員戴頭罩

CU Mask｜晶苑生產 直擊南豐紗廠 車間封膠板 職員趕記者

晶苑集團於1970年創立。（晶苑集團網頁）

創科局一直未有公開CU Mask的生產商，創科局局長薛永恆早前指不公開的原因為怕未來生產濾芯時會被被其他國家或地區商人「截糊」。多間傳媒日前報道口罩生產商為晶苑集團，創科局常任秘書長蔡淑嫻今日終於公開承認晶苑集團為主力生產商，而聯業製衣則借出地方擺放車間及負責較小規模的生產線；位於大埔工業邨的龍達製衣則負責消毒工作。

晶苑執董兼任香港紡織及成衣研發中心董事

翻查資料，晶苑集團公司董事為羅樂風及其妻羅蔡玉清。羅樂風為「紡織大王」羅定邦的長子，於1970年創立晶苑集團，其後曾擔任董事及行政總裁；他在2007年退任行政總裁一職，並由其子羅正亮接任。值得注意的是，晶苑其中一名執行董事王志輝，同時為負責研發口罩的香港紡織及成衣研發中心董事。

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晶苑集團由「紡織大王」羅定邦家族長子羅樂風於1970年創立。（晶苑集團網頁圖片） 晶苑集團於2017年上市，當時集資近37億元，上市價為7.5港元。集團客戶包括多個大品牌，如GAP、H&M、迅銷集團等。而迅銷集團為Uniqlo、GU等服裝品牌的母公司。集團現有20間工廠，分佈於越南、中國大陸、柬埔寨、孟加拉及斯里蘭卡。

聯業製衣董事曾任紡織研發中心主席

而負責消毒工作的龍達紡織由「香港毛紡大王」、港龍航空創辦人曹光彪創立，為永新集團一部分。現時公司董事為其孫女曹惠婷。曹惠婷亦為龍達的公司主席，她同時為團結香港基金參事之一。龍達紡織現有4間紡紗廠及1間染廠，合共30條生產線。龍達紡織於2018年連同香港紡織及成衣研發中心，在大埔工業邨設立全港首間環保紗廠及舊衣升級再造工廠，當時開幕時特首林鄭月娥有參與開幕典禮。

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有份協力製作口罩的聯業製衣，於40年代設立。現任董事為李乃熺、李國本等人。李乃熺曾任香港紡織及成衣研發中心主席，李國本同時為東亞銀行的董事之一。聯業的製衣廠除於香港外，亦遍布內地、馬來西亞、泰國及越南。而聯業製衣的副總裁蕭毓然，亦為現任香港紡織及成衣研發中心董事之一。