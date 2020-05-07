政府周二（5日）宣布向全民派發「銅芯抗疫口罩」，但生產商資料一直存疑，且未有向外招標。創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻今早（7日）揭盅，稱生產工作由晶苑集團越南廠房、土瓜灣聯業製衣負責；荃灣南豐紗廠借出空間擺放車間；消毒工作則屬大埔工業邨的龍達紡織。 《香港01》記者今日下午1時許前往龍達紡織工廠視察，按門鈴後有穿上防護衣及戴上頭罩的職員應門，且發現內裡設有大型機器設備，惟職員高度戒備，多次詢問有關資料僅回答：「唔知道。」

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CU Mask｜生產商晶苑、聯業、龍達 與紡織成衣研發中心關係起底

CU Mask｜直擊龍達紡織大埔消毒工廠 設大型機器、職員戴頭罩

CU Mask｜晶苑生產 直擊南豐紗廠 車間封膠板 職員趕記者

記者今日下午前往大埔工業邨的龍達紡織3樓工場視察，按門鈴後有穿上保護衣物及頭罩的職員應門，但表示不能回答任何問題，且觀察內裏環境，至少有數十人在內工作，並設有大型機器設備以及多個大型紙箱。

約10多分鐘後，一群十多人的龍達職員，由4樓返回位於3樓的工場，期間高度戒備。當記者上前詢問，並查看工場內情況，隨後的職員立即關上大門，以免記者拍攝到箇中情況，又指自己「唔喺呢到職員，唔喺入面工作。」記者其後再追問工場製作口罩相關資料，則回答：「唔知道。」其後他們致電保安要求記者離開。

《香港01》記者離開後，香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）邀請傳媒，在今日下午4點半參觀該廠房。

另外，有份生產CU Mask的聯業製衣，位於土瓜灣的廠房，位於土瓜灣幸福大廈。

記者中午到幸福大廈視察，高層單位有工廠在運作，但大堂沒有水牌，未知聯業是否確實位於上址。工廈甚少職員出入，管理處保安員表示，外來人士需要有負責人陪同才可上樓，被問到聯業製衣是否在上址，及是否有運作，保安員未有否認，僅稱：「總之你叫聯業啲人落嚟接你。」

▼政府派口罩安排▼

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創科局常任秘書長蔡淑嫻今早接受電台節目訪問稱，一直未有公布生產商資料，原因是「唔想麻煩佢地。」與涉事方商討後，方決定公開資料。對於龍達紡織在口罩製作過程中，負責消毒工作，蔡淑嫻今早稱製作口罩後需要無塵大型車間，惟香港較少相關設備，但龍達紡織能提供無塵室，以替口罩進行臭氧消毒。