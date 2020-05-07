CU Mask｜晶苑主席為Bossini創辦人長子　家族爆爭產　姪女遭綁架

抗疫百日後，政府終於周二（5日）宣布向全民派發「銅芯抗疫口罩」（CU Mask），但一直未有交待生產商，引來各方傳言。直至今日，政府才表示生產商是晶苑國際集團，由在越南的生產線生產。晶苑國際集團由羅樂風創立，是大型連鎖服裝店Bossini已故創辦人羅定邦的長子。晶苑的客戶包括不少著名連鎖時裝店，如Gap、H&M、UNIQLO。 除了今次口罩事件外，過去更時常在新聞見到羅氏家族的身影。過去羅樂風曾捲入家族爭產案，他的胞弟亦是「建灝地產」的創辦人，而兩名姪女更先後經歷綁架及抽脂意外。

CU Mask｜生產商晶苑、聯業、龍達 與紡織成衣研發中心關係起底

CU Mask｜直擊龍達紡織大埔消毒工廠 設大型機器、職員戴頭罩

CU Mask｜晶苑生產 直擊南豐紗廠 車間封膠板 職員趕記者

晶苑國際集團由羅樂風創立，是大型連鎖服裝店Bossini已故創辦人羅定邦的長子，他現年81歲，是晶苑國際的董事會主席兼執行董事。（北京大學網頁圖片）

1970年，羅定邦的長子羅樂風自立門戶成立晶苑國際。晶苑在2017年上市，客戶包括Gap和H&M，亦是UNIQLO代工廠之一。

沙田的「伯爵堡」是晶苑地產的本港項目。（晶苑地產網站） 參與地產生意 早在90年代，他曾創辦晶苑地產，其中一個代表作是東莞的「紫荊花園」，由集團投資十億元興建，設有人工湖和高爾夫球場，更找來藝人薛家燕和許志安賣廣告。 晶苑地產亦設香港項目，位於沙田的「伯爵堡」，地皮亦是由晶苑地產投得，共設6幢獨立別墅，每幢樓高三層，建築風格以西方古典建築為主，可享沙田馬場、吐露港景緻。項目於2002年底預售，每幢平均售價約港幣3,000萬元。 此外，他更被譽為「工廈大王」，本港2003年爆發沙士，他曾豪掃工廈，高峰時期擁有逾30萬方呎樓面。

Bossini旺角西洋菜街的旗艦店，現已退租。（bossini facebook）

父親為Bossini創辦人、針織大王羅定邦

他的父親羅定邦是香港製衣「四大家族」之一，在1975年成立羅氏針織，80年代末開設Bossini。羅定邦以紡織起家，堪稱「針織大王」。

本港的「8」號車牌由羅定邦於88年以500萬港元投得，當年曾轟動一時。羅定邦在1996年離世，享年86歲，車牌其後由其次子羅蜀凱持有。

捲入爭家產案 有一名失蹤兄弟

羅定邦離世後，家族2007年曾爆發十億元遺產爭訟案。羅定邦孫女羅穎怡入稟高院，興訟要求二伯羅蜀凱交代遺產信託帳目。後來反被羅蜀凱入稟。在爭產案中，庭上大爆羅定邦除了有五子一女外，其實另有兩子，但其中一名兒子已失蹤；另一名則與另一妻子所生，但該名兒子當時表明不會介入事件。

此外，庭上更爆出羅定邦當年在意願書列明，財產分成三份，其中一份要留給「失蹤子」。羅蜀凱先被裁定敗訴，須拆分家產，後來上訴獲勝，可得遺產全權管理權。

+ 2

羅建一（右二）現為建灝地產集團首席行政總裁，他是羅樂風胞弟羅家駒的兒子。（建灝地產圖片） 胞弟打入《福布斯》富豪榜 羅樂風的胞弟羅家駒，與兒子羅建一創辦「建灝地產」，項目包括尖沙咀百樂酒店、啟德「天寰」、西貢「The Capri」等。集團又先後購入赤柱豪宅地段黃麻角地皮、尖沙咀亞士厘道、屯門景秀里項目，去年又斥資 1.3 億英鎊進軍倫敦物業市場。 至於另一胞弟羅家寶，更有「炒樓王」之稱，2010年以身家近70億入榜《福布斯》香港富豪榜，排行第39位。

Bossini創辦人羅定邦的孫女羅貝兒，在2019年曾在韓國接受抽脂和隆胸手術後不幸離世。（羅貝兒facebook）

姪女羅貝兒韓國抽脂後死亡

羅定邦六子羅家駒的女兒羅貝兒，在2019年曾在韓國接受抽脂和隆胸手術後不幸離世。涉事醫生曾指出，主診醫生最少兩次指示注射俗稱「K仔」、「藍精靈」在內的強度鎮靜劑，當時並無麻醉師在場。

丈夫徐英龍事後在香港法院入稟控告涉事診所，惟他至今年3月在社交媒體公布已經撤回起訴。

姪女羅君兒曾被綁架96小時

至於羅貝兒胞妹羅君兒，2015年亦曾經歷轟動一時的綁架案。當年只得29歲的她，在4月25日於清水灣道大宅睡夢時被擄走，並禁錮在山洞多日，最終交出2,800萬元贖金後，於4月28日獲釋，她在同月30日開記者會，表明自己沒有受傷。

羅君兒事後將經歷寫成書《歷劫生命》。而案發後，綁匪其後相繼在內地和香港落網。