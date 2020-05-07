公屋居屋落成量上年度大逾兩成　待至四年後才追回原定預測目標

公屋輪候時間長達5.4年，不少基層生活水深火熱。根據房委會最新預測，2019／20年度的出租公屋或綠置居落成量僅得約10,100伙，資助出售房屋亦減至3,000伙，較早前預測的數字大減近三成，要待至2023／24年才追回房委會的原定目標。

2019／20年度的房屋建設計劃只得13,100伙，減幅達兩成。（資料圖片）

19／20年度落成量減兩成

房委會最新數字顯示，2019／20年度的租住公屋或綠置居落成量僅得約10,100伙，較去年預測的13,000伙，大減約3,000伙；此外，資助出售房屋的落成量亦由4,400伙減至3,000伙，減少約1,400伙。

換言之，該年度的房屋建設計劃只得13,100伙，減幅達24.7%。

至2023/24年才追回

落成量突然大減，要待至2023／24年才能追回。根據最新數字，該年的落成量由24,000伙增至27,600伙，分別有22,500伙出租公屋或綠置居，以及5,100伙資助出售房屋，總數增加約3,600伙。

擔心延長公屋輪候數字

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，按數字推算，未來五年的首兩個年度，公營房屋供應量連續兩年低於平均15,000伙，情況較為嚴峻。他又指，雖然單位落成量其後可追上，但未知會否再次出現延誤，擔心落成量追不上，令公屋輪候數字再延長。

柯創盛：或與駿洋邨變隔離中心有關

立法會房屋事務委員會主席、房委會委員柯創盛說，相信19/20年度部份「甩轆」原因與疫情有關，現時火炭駿洋邨的4,800個單位變了隔離中心，故在19/20年度已無可能分配到，擔心公屋輪候突破6年。

他說，希望隨著疫情穩定，當局儘快另覓隔離設施，令駿洋邨的4,800個單位可以儘快分配給輪候冊的市民。

房署：受天氣、勞工供應情況等情況影響

房屋署回覆查詢時指，每年的建屋量會因應個別項目的進度或會稍作修改，而項目的最終落成日期會受各種因素影響，例如天氣、承建商進度、勞工供應情況、外圍因素以及新建築要求等，故每年建屋量有所調整。

署方又說，根據2020年3月底的資料，部份工程進度受各種因素影響有所延遲，有關項目會順延到下一個財政年度落成。