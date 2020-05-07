鈣思寶包裝紙受污染致味道變酸　維他奶主動回收168箱同批次貨品

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維他奶香港發聲明稱，一批鈣思寶高鈣原味豆奶或因包裝紙部份受到污染，影響產品品質及味道變酸，維他奶主動回收該批次貨品。

受影響的168箱鈣思寶是香港生產，「此日期前最佳」為2021年2月19日(19.02.21) 及編號是「TE20」的250 毫升「維他奶鈣思寶」高鈣原味豆奶，消費者可致電維他奶並安排更換貨品。

受影響產品是250 毫升「維他奶鈣思寶」高鈣原味豆奶。（維他奶FB專頁圖片）

維他奶國際集團有限公司昨日（6日）發聲明公布，維他奶香港在最近一次的產品測試中，發現有少量「維他奶鈣思寶」高鈣原味豆奶可能因包裝紙部份受到污染，影響產品品質及味道變酸，受影響約168箱產品，供應予香港市場銷售。

受影響產品資料：

250 毫升「維他奶鈣思寶」高鈣原味豆奶

香港生產

此日期前最佳：2021年2月19日(19.02.21)

編號：TE20

維他奶即時在市場上主動收回該批次的產品。 維他奶香港確認，此為個別事件，其他產品並無受到影響，公司已對生產過程進行詳細檢討， 以避免日後有同類情況發生。 消費者如有疑問或已購入上述編號批次之飲品，可致電維他奶顧客服務熱線2468 9645查詢及安排產品更換。

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