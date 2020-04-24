河豚中毒｜在港捕獲兼自宰自煮　65歲男午膳後疑中毒　情況危殆

衞生署衞生防護中心表示，一名65歲男子烹煮自己在本港捕獲的河豚作午餐，約兩小時後出現面部麻痺、全身無力和呼吸衰竭，現時情況危殆，懷疑與進食河豚有關。 中心指出，河豚毒素是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，現時並無已知的解毒劑或抗毒素可分解，呼籲市民切勿進食河豚。

一名65歲男子烹煮自己在本港捕獲的河豚作午餐，現時情況危殆。（資料圖片／歐嘉樂攝）

吃後2小時出現呼吸衰竭​

衞生署衞生防護中心表示，一名65歲男子在本港捕獲河豚，昨日（23日）在家中烹煮作午餐，約兩小時後出現面部麻痺、全身無力和呼吸衰竭。

他同日前往威爾斯親王醫院急症室求醫，其後入住該院深切治療部，現時情況危殆。

河豚毒素不會在烹煮分解

衞生防護中心發言人解釋，進食河豚是河豚毒素引致食物中毒的主要原因。河豚毒素是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，可影響中樞神經系統。

發言人補充，河豚毒素主要集中於河豚的肝臟、生殖腺及皮膚等器官，河豚毒素是一種耐熱毒素，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解。河豚毒素中毒可影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命。

河豚有毒部位圖。（香港01製圖）

無解毒劑可分解

中心續指，現時並無已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素，建議市民應避免購買及自行宰洗河豚作膳食用途。

竹園街市有商戶的蘿蔔果樣本，被檢出含過量致病菌蠟樣芽孢桿菌。（領展網站）

竹園街市蘿蔔果樣本含菌超標

此外，食物環境衞生署食物安全中心亦公布，一個蘿蔔果樣本被檢出含過量致病菌蠟樣芽孢桿菌，已指令商戶即時停售受影響產品。

據了解，涉事零售店位為竹園街市，店名為「林興隆」。中心從店舖抽取樣本檢測，樣本每克含14萬個蠟樣芽孢桿菌，含量超標。根據本港《食品微生物含量指引》，若即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌，即屬「不滿意」。

或會引致嘔吐及腹瀉

發言人指，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中，若製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

發言人表示，中心已通知涉事商戶上述不合格化驗結果，並已指令即時停售受影響產品，並到生產廠房進行調查。如有足夠證據，中心會提出檢控。