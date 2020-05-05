內會風波｜泛民眾籌3小時達標　戴啟思法律團隊啟動工作

立法會內務委員會連續16次開會無法選出主席，立法會主席梁君彥周一公開外聘法律意見，指現任內會主席李慧琼有部分權力處理內會事務。民主派議員隨即「還擊」，發起眾籌尋求外間獨立法律意見抗衡。 民主派會議召集人陳淑莊今日（5日）宣布，眾籌3小時已達標籌得26.4萬元，以大律師公會主席戴啟思為首的法律團隊已開始工作，目標是按計劃於周四或之前取得法律意見。

民主派會議召集人陳淑莊今日（5日）下午宣布，眾籌3小時已達標籌得26.4萬元，以大律師公會主席戴啟思為首的法律團隊已開始工作，目標是按計劃於周四或之前取得法律意見。（翟睿敏攝）

陳淑莊表示，外聘大律師費用約35萬元，22名泛民議員先集資11萬元，餘下的26.4萬元以眾籌募捐。對於開放眾籌3小時後已完成目標，陳淑莊對支持的市民表示衷心感激，戴啟思及大律師譚俊傑在內的法律團隊已經開始工作。

她又重申，就今早特首林鄭月娥自言曾閱讀過梁君彥的外聘法律意見，認為事件非同小可。陳淑莊指，該法律意見屬立法會機密文件，列明議員只能在會議期間引述文件內容，只限內會成員閱讀。民主派將向林鄭發信，要求對方解釋何時、何人及以何方式得到該份文件。

陳淑莊今早表示，是次眾籌會參考《禁蒙面法》司法覆核的做法，由第三方大律師及會計師擔任款項信託人，並以公開透明的原則向公眾交代經審核的賑目，餘款會平均捐予「612人道支援基金」及「守護公義基金」。