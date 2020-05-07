內會風波｜建制準備轉房決戰、預周六加會耐力戰　泛民：必阻開會

民主派藉立法會內務委員會選舉主席程序「拉布」大半年，立法會主席梁君彥早前公開外聘資深大律師法律意見，確認現任內會主席李慧琼有權召開會議處理積壓的緊急議程。李慧琼隨即安排明日（8日）召開兩節內會會議，早上先繼續選舉主席程序，繼續由公民黨郭榮鏗主持；下午則由她主持特別內會，跟進外聘法律意見。 決戰前夕，各方關注究竟兩陣營明日有何策略？據悉，建制派昨日（6日）在碰頭會上商討內會對策，有建制派核心透露，初步預計泛民將在會上提出大量規程問題，若屆時上演「動作片」，將有轉房開會準備，並會由女議員保護李慧琼進出，而立法會保安亦會加強戒備，有需要時將於周六開會再戰。 泛民方面，有議員估計，會議情況將與《逃犯條例》修訂「雙細胞」法案委員會般「細路仔爭凳仔」，民主派必定阻礙她主持的會議召開。

內會決戰如箭在弦，有建制派議員指，屆時會議室難免出現「武鬥」場面，但特別提到多名民主派去年因衝擊逃犯條例法案委員會，事後遭到檢控，現時仍有控罪在身，日後有遭DQ風險，料他們明日會有所顧慮，不敢採取過激行動，以免重蹈去年覆轍。

對於民主派正外尋資深大律師戴啟思的法律意見，該建制派議員認為，「就算你搵多四五六七個意見都無用」，因明日會議上並無表決環節，在討論過後，最終都是由李慧琼決定採納哪份法律意見，「結果顯而易見」。

建制核心：立法會法律顧問認同外聘法律意見

立法會法律顧問去年10月時表明，內會的首項事務是選舉內會主席，選舉完成之前不得處理其他事務。因此，梁君彥外聘的資深大律師余若海和孫靖乾法律意見，被指與立法會法律顧問此前說法有衝突。

有建制派核心卻透露，得悉立法會法律顧問是認同余若海和孫靖乾的法律意見，坦言若細心留意余若海和孫靖乾所提供的意見文件，當中涉及大量立法會內部及過往參考資料；據他了解，梁君彥在外聘法律意見時，立法會法律顧問團隊一直有參與其中，並認同兩位資深大狀的觀點。

立法會主席梁君彥早前公開外聘資深大律師法律意見，確認現任內會主席李慧琼有權召開會議處理積壓的緊急議程。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

民主派今晚將取得法律意見 必阻李慧琼開會

民主派方面，昨日同樣召開會議討論對策，初步估計今晚將取得法律意見。有民主派議員估計，由李慧琼主持的會議將與《逃犯條例》修訂「雙細胞」法案委員會般「細路仔爭凳仔」，民主派必定阻礙李慧琼主持的會議召開，建制派亦會吸收去年經驗「Book房」和「轉場」，「到時可能又會出現大舊石（石禮謙）開咪大嗌」。有民主派議員笑指，相信不只民主派會預備音響設備，建制亦會有所預備。

另一泛民議員指出，若建制派希望強行透過周五下午內會宣布將《國歌法》交付大會恢復二讀，李慧琼只需要由大量保安保護「開咪」，宣布並通過把《國歌條例草案》交上大會恢復二讀，該議員研判，即使屆時上演「動作片」，也阻止不了《國歌法》走程序，又坦言不能以理性分析周五所發生的事情。