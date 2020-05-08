新冠肺炎｜海洋公園封園失百萬客　重開容額減半　需先網上登記

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，遊客接近完全禁足來港，加上人人居家隔離，市道大受影響，海洋公園及迪士尼樂園早於‪1月26日暫時關閉，至今已三個多月。隨着本港持續多日沒有本地感染個案，海洋公園正研究重開安排，‬海洋公園行政總裁李繩宗表示，‪期望政府在限制人流聚集措施有所緩和、其他限制有所減卻，並得到專家意見許可等情況下，多方配合下的兩星期內可以重開。初期只招待一半人數，要先網上預約。 他又透露，樂園關閉至今超過100日，損失100萬人次客流量，收入大受影響，擔心現時資金流不能捱到9月，但會積極面對生關問題，期望在政府及多方面配合下，盡快重開公園。‬

新冠肺炎｜海洋公園失百萬客 資金捱不到9月 未有重開時間表

海洋公園無遊客 職員陪企鵝玩防抑鬱 盈盈成功交配未知有無喜

+ 9 + 8 + 7

行政總裁7月退休 期望親睹重開之日

「抗疫百日」海洋公園於1月底因疫情持續，以免入園的市民及遊客受到感染。近日本港的疫情有所緩和下，加上已十多日未有出現本地確診個案下，公率先決定於短期內重開，但日期未定，海洋公園今日公布多月來的籌備工作，已經為園內所有位置進行清潔，當中為所有機動遊戲消毒等。

行政總裁李繩宗表示，公園內部的準備功夫已經完全完成，現時只有待疫情舒緩後，港府再降低人流限制措施，社會氛圍及加上專家意見認為情況許可下，積極於兩星期內重開，「始終我哋都係想一大班人可以一齊入嚟玩，當然我哋可以做好多措施同埋準備，但係最重要係減少限制，只要限制少咗，我哋開到嘅機會更大。」

他直言自己將於7月離任退休，期望於退休前能夠親自目睹重開之日。

海洋公園行政總裁李繩宗表示，‪期望政府在限制人流聚集措施有所緩和，並得到專家意見許可等情況下，於兩星期內可以重開。（高仲明攝）

將申請「代出糧」計劃 100億元撥款申請仍磋商

海洋公園自1月底關門至今，李繩宗指，已流失超過100萬入場人次，加上因準備重開前的消毒程序以及防疫產品等，增加營運成本，現時仍沿用早前的職員無薪假期及高層減薪措施減少成本，早前曾經透露資金流不足的海洋公園，慨嘆現時情況「未必捱到去到9月」。

現時正積極跟政府方面商討對策，面對現時難關，並已經在防疫抗疫基金之中，申請有關餐飲業及員工保就業基金，現階段有100多萬元撥款。早前跟政府商討的超過100億元公園翻新撥款，現時亦仍在磋商之中。

公園3月起行政人員減薪三分一，其餘不同職級的員工則每月需放一定時間無薪假，現時有關安排仍繼續進行。

海洋公園指，準備重開前的消毒程序以及防疫產品等增加營運成本。（高仲明攝）

重開初期只招待一半人數 要先網上預約

李又透露，公園方面已經積極評估所有開放後的安排，初期將會招待原定入場人次的一半人數，即是不足1.8萬人次，而重開最初期更會略為減少入場人流，此外，部份公園設施若難做到控制人流，將仍然暫停開放，但會以開放態度開放整個公園，以及期望於星期一至日開放，而並非只開平日時間。

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，公園整體及個別機動遊戲設施容客量均會減低超過一半，所有劇場亦採取隔行入座措施；開放時間縮短為上午10時到晚上6時，訪客要預先網上登記，每日限制入場人數為減至以往低於超過一半，入園者要戴上口罩，客人以網上購票，入園後盡量減少現金購物，盡量使用八達通、信用卡，並鼓勵入園人士使用手機應用程式「預約通行證」，預約遊玩時間減輪候區人群聚集，公園所有同事已了解相關指引，他又透露，公園重開後會推出多個港人優惠，詳情將會於稍後時間公布。

輪候區以顏色膠帶貼上「X」標示，區隔每組訪客。（高仲明攝）

已加裝探熱、消毒設施

另外，園內亦已經有多個設施以作配合，入園者會通過體溫監察器，體溫超過38度則會提供協助，此外，大部分設施出入口增設消毒搓手機，並於輪候區以顏色膠帶貼上「X」標示，區隔每組訪客，園內所有設施已進行消毒，而動物親上加親活動則會暫時消取。

海洋公園仍未有重開時間，《香港01》記者向另一主題樂園迪士尼查詢，迪士尼指，一直非常重視安全，正密切留意現況，並與衛生署及其他相關政府部門保持溝通。