新冠肺炎│港大爭取為牙科師生檢測　逾70學生或暑假補課預備考核

新型冠狀病毒疫情持續下，全港停課，今年將有73名牙科畢業生同樣受疫情影響，不能進行臨床實習，影響學分及考試。香港大學牙醫學院牙髓治療科臨床教授張順彬表示，已暫停3個多月的實習課程將會於今個月內恢復，預計同學要「放棄暑假」，期望今年11月前能夠安排考核，12月內順利畢業。 另外，港大牙醫學院正為職員及學生爭取定期接受新冠肺炎深喉唾液測試，期望今個月內得到衞生署的初步回覆。

今年畢業的港大牙科學系六年級學生孫瑞亨說，明白因為疫情，對今年內畢業學生有一定阻力。（張浩維攝）

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應屆畢業生孫瑞亨：遲少少做實習都無問題

本港疫情於今年1月底持續至今，莘莘學子多個月來不能正常上課，高年級學生都要經歷「不一樣的畢業」。張順彬稱，今年73名牙科畢業生的臨床實習受影響，實習及教學時間較原定縮短，相信要用盡整個暑假時間補回。若疫情放緩預計，學院會於秋季進行考核，如無意外學生可於今年畢業，「我都希望佢哋讀咗6年後，可以趕到一齊行畢業禮。」

預計今年畢業的港大牙科學系六年級學生孫瑞亨（Nick Sung）說，明白因為疫情，對今年內畢業學生有一定阻力，現時仍可先溫習理論，其後才加緊應診技巧等臨床程序，「希望唔好影響到他人，減低感染機會，遲少少（做實習）都無問題。」