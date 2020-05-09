新冠肺炎｜港大袁國勇研究證病人用雞尾酒療法　早5.5日離院

香港大學微生物學系講座教授袁國勇與其團隊最新一項研究顯示，本港目前為新型冠狀病毒肺炎患者使用的「雞尾酒療法」，即是將干擾素、蛋白酶抑制劑及利巴韋林三種抗病毒藥物混合使用，治療開始後平均7日內，患者的鼻咽拭子樣本已再無檢測出病毒，抑制病毒的效果較單獨用蛋白酶抑制劑患者的平均12日更快。 袁國勇指雞尾酒療法可縮短病毒傳播期，更快紓緩病人症狀，住院時間亦減少了5.5日。是次研究對象是輕度至中度症狀患者，團隊稱今次只屬第二期臨床試驗，仍需在第三期試驗了解雞尾酒療法對嚴重患者的效用，研究結果最新在著名醫學期刊《刺針》（Lancet）發表。

港大醫學院微生物學系最新研究證明，雞尾酒療法可縮短新型肺炎治療期，病人平均早5.5日離院。（資料圖片）

雞尾酒療法涵蓋三種抗病毒藥物，其中蛋白酶抑制劑及利巴韋林的組合，在2003年沙士時有效減少呼吸衰竭及死亡率，而干擾素在中東呼吸綜合症的動物研究，有助減少病毒載量及改善肺部疾病。

研究對象為輕度至中度症狀患者

研究團隊招募了127名來自本港六間公立醫院的新型肺炎確診患者，平均年齡是52歲，病人的病情屬輕度至中度，眾人的鼻咽拭子樣本均對新型病毒呈陽性。

團隊隨機將病人分為兩組，接受為期兩周的藥物治療，雞尾酒療法組別有86名病人，當中34人發病超過7日，他們會服用蛋白酶抑制劑及利巴韋林，同組的其他52人則發病7日或以下，除上述兩種藥物外，同時獲注射干擾素。至於對照組則共有41名病人，只會獲分配蛋白酶抑制劑。

中國疾控中心年初公開新型冠狀病毒的基因序列及影像。（圖片來源：IVDC, China CDC）

療法加快抑制病毒量 用藥7日已再無病毒

研究結果顯示，用雞尾酒療法的病人在開始治療後平均7日內，其鼻咽拭子樣本已檢測不到病毒，效果較對照組病人的平均12日更為顯著。此外，雞尾酒療法病人的臨床症狀平均需4日有好轉，對照組病人則需8日，治療時間足足縮減一半。住院日數方面，雞尾酒療法的病人平均9日內出院，較對照組的14.5日早了5.5日可離院。

今次研究的病人無明顯副作用，惟有一名對照組的病人研究期間出現嚴重肝功能異常，需中止治療。其他患者較常見的症狀為腹瀉，發燒和噁心。