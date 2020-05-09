新冠肺炎｜口罩供應增價格跌五成　品質參差證書包裝要睇真

新冠肺炎下中港疫情漸趨平穩，內地對港的口罩供應量增，本地口罩廠也開始逐步供貨。港九藥房總商會理事長林偉文表示，有藥房為了清貨始以成本價賣口罩。 記者巡視可見，不少藥房及個人用品護理店均有口罩出售，部分甚至出現口罩牆，當中更有50個裝口罩售價跌穿100元關口。仔細觀察口罩的包裝卻發現大多未有清晰顯示過濾效能，或獲得的認證級別；有藥房展示的證書列明口罩的過濾效能是BFE 98%，但盒上卻寫着BFE、PFE以及VFE的字樣，並不清楚防衞水平。

口罩的外盒卻沒有清楚標明口罩所屬的類別，以及真實的過濾效能，反而有BFE、PFE以及VFE的字樣容易讓人誤會。（香港01記者攝）

口罩供應增加，售價亦見回落，買口罩已毋須如1月時要通宵排隊，甚至有藥房貼出「大清貨」來促銷口罩。但是《香港01》記者比較過市面不同口罩，發現有口罩的證書與包裝盒有差異，也有包裝盒的字句遭人塗去，不少也沒有清楚標明認證級別等，市民一個不小心可能購入品質參差的口罩。

口罩的過濾效能以BFE 細菌過濾效率、PFE 微粒子過濾效率，以及VFE 病毒過濾率作標示，再根據美國、歐盟及中國等各國有不同的標準。美國的防護級別共分三級，分別為ASTM F2100 Level 1、Level 2、Level 3；歐盟則以EN14683作表示，同樣分為三級，分別為Type I、Type II、Type IIR，至於中國則以YZB 、YY/T0969-2013、YY0469，及GB19083作區分。

▼口罩不同防護標準▼

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口罩沒有PFE以及VFE的效能，但外盒卻寫上「過濾細菌、病毒、微小粒子、飛沫、粉塵」。（麥凱茵攝）

記者今日（9日）以98元購入一盒口罩，藥房展示的證書為YY/T0969-2013的類別，即屬普通醫用口罩，口罩不用通過任何過濾效能要求，惟測試指口罩BFE過濾率為≧95%。可是口罩的外盒卻沒有清楚標明口罩所屬的類別，以及真實的過濾效能，只是有BFE、PFE以及VFE的字樣，又寫上「過濾細菌、病毒、微小粒子、飛沫、粉塵」，未知是否過通三項過濾效能測試。



除了不少口罩的包裝用字含糊外，也有口罩會印上美國、日本的國旗等，讓人以為是該國生產的口罩。記者拿着印有美國國旗標示的口罩向藥房查問，對方以「東南亞生產出口美國，以外國標準」作回應，又兜售指一盒售價158元，買兩盒有折扣，口罩包裝盒也有遭人用筆劃去獨立包裝的字句。

印有美國國旗標示的口罩，藥房指是東南亞生產，盒上獨立包裝字句遭人刪去。（麥凱茵攝）

市民：唔知檢測證書真定假

口罩的分級眾多，市民又懂得分別嗎？市民周先生表示，因為疫情對口罩也有研究，明白BPE、PFE、VFE的分別，「但就算有證書都唔張檢測證書係真定假」，會盡量選擇有樣本可參考的購買。但也有市民坦言，不明白BFE、PFE以及VFE所指是什麼，盡量會買大牌子。

市民購買口罩應該要留意包裝有否標明BFE、PFE以及VFE的過濾率，以及是否有提及不同的防護級別。港大微生物學系講座教授袁國勇早前在網上直播時曾講解，一般外科口罩能過濾90%以上飛沫中微粒；布口罩能阻播飛沫中約70%的微粒，故市民毋須要求級別較高的口罩。另外，消委會在今次疫情下特意開設《齊心抗疫》的網頁，開放過去防疫產品報告供市民參考。