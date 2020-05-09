CU Mask｜薛永恒：預承擔不公開招標決定　260萬市民登記最大支持

新任創新及科技局局長薛永恆今日（9日）出席商台節目，解釋近日銅芯口罩爭議。對於政府不公開招標，薛稱在2、3月時政府決定向市民供應重用口罩，但公開招標要一定時間，唯當時供應非常緊張，展開招標程序不能及時提供口罩。薛形容政府當時作了「有承擔的決定」，決定找研發中心協助。他指近日亦反思向市民溝通方面要「更加努力做好」，指受到外界質疑一事是「經一事長一智」。 他透露稍後時間中心亦會分享物品供應商資料。日後亦會供應情況恢復下公開招標濾芯，釋除市民疑慮，唯拒絕承認政府敏感度不足，反指現時已經有260萬市民已經登記領取口罩，是「對我最大支持」。

政府的銅芯口罩惹起利益輸送及安全性等爭議。（資料圖片/余俊亮攝）

曾任機電工程署署長，上月底走馬上任接替離職的楊偉雄，擔任創新及科技局局長的薛永恆，上任後不久就推出可重用口罩CU Mask，惟惹起利益輸送及安全性等爭議。薛指召開相關會議時會作利益申報，而研發中心亦會判斷報價是否合理。而現時的計劃的成本需要8億元，他稱「可能無必要8億」，因為8億元是包括後續向市民提供更換濾芯等支援。而一個銅芯口罩總成本是30到40元，當中加工費只是6、7港元，不夠一美金，日後亦會將整個計劃的帳目開誠佈公。

有意見質疑現時推出的銅芯口罩並非政府所指的得獎作品，對其安全性存疑。薛解釋因要與時並進及符合現時香港需要，故此需要改良得獎作品以增加重用次數。他稱原設計的弱磁場口罩在清洗20次就會減弱作用，而加入銅元素後，可以保持特質的同時增加重用次數。薛強調，銅芯口罩是經過專業試驗所測試驗證，達到ASTM level1的水平，能安全及有效阻擋病毒。薛又補充，如果在介紹口罩時不提及此前得獎，是不尊重研發團隊。但如果強調是改良作品則擔心會失去聚焦，故此當時未有講清楚口罩是改良版。而昨日（8日）日內瓦國際發明展的總裁更加發信去紡織及成衣研發中心，恭喜中心成功商業化科研產品。他認為市民應要向本地研發專家及創科團隊給予更多鼓勵及支持。

薛永恆表示，團隊近月面對不少壓力，包括要於短時間内改良產品，尋找適合的生產商及原料供應商。而近日的誤解、爭議亦令團隊「帶來不開心」。他指政府推出重用口罩的目的是幫基層市民應對疫情，應用「幾大挑戰都會承擔」。他亦認為科技會為生活帶來不少轉變，例如市民未習慣重用口罩，要以溝通令市民接受及支持改變。

薛永恆又認為，香港有創科人才，但要將科研產品商品化則牽涉生產流程。他表示政府願意支持智慧再工業化，吸引智慧生產線來港。而政府亦會與周邊城市協作，例如大灣區城市，利用香港擁有完善知識產權系統等，再利用大灣區作生產，解決香港缺乏工業用地的問題。他又指會推出不同計劃吸引科研年輕人多上大灣區，認為溝通是互信基礎。而在中美貿易戰下，他認為歐洲或一帶一路市場亦是科研產品的商機。認為香港在疫情後應重新定位及「再出發」，相信香港能轉危為機。