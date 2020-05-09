CU Mask｜政府派口罩　本地貨應市　入口貨每盒價格跌穿「紅底」

新冠疫情下本港多次零確診，連續20日沒有本地感染個案。政府周二（5日）公布全民派銅芯抗疫口罩（CU Mask），《香港01》巡視過銅鑼灣及荃灣藥房，發現荃灣有口罩的價格，跌破「紅底」價，50個裝每盒低至98元，較4月中50個裝口罩維持在200元左右下跌五成。 港九藥房總商會理事長林偉文表示，價格回落與政府派口罩有關，加上內地供貨增加，同時有少量本地貨開始流入市面，「咁口罩唔可以擺咁耐會有菌，所以成本價賣貨。」

荃灣有藥房出售貼有認證的口罩，50個裝售價為98元，或是疫症爆發以來，首見回落至100元以下。（麥凱茵攝）

政府在本周二（5日）公布向全港市民派發可重用60次的CU Mask。創新及科技局局長薛永恒今日（9日）表示，CU Mask已有260萬市民已經登記領取，認為是「對我最大支持」。



銅鑼灣藥房口罩大清貨 100元50個印尼製口罩

記者今日到過荃灣多間藥房及個人用品護理店，發現口罩價格有回落的跡象，其中在路德圍一間藥房，有貼出認證證書的50個裝口罩售價，每盒僅需98元，跌破100元關口，即每個口罩為1.96元。銅鑼灣藥房口罩售價普遍為100元以上，不過其中一間藥房貼上口罩大清倉宣傳，當中最平的為印尼製的口罩，售價為100元50個。

不過，大多有基本BFE（細菌過濾率）過濾效能的50個裝口罩價格都維持在120至150元左右，至於有PFE（微粒過濾率）過濾效能的50個裝口罩則為150至200元不等：總體價格較上月《香港01》巡視的250元為低，跌幅接近五成。而早前巡視旺角一帶的藥房亦見同樣現象。

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市民對政府口罩抱觀望態度 盼有本地生產貨

在荃灣藥房駐足多時的周先生表示，自疫情開始以來一直留意口罩價格，雖然近日口罩價格有輕微下跌，也有感口罩供應增加，但不感到有跌五成，「跌咗少少落嚟囉，百中都可以接受嘅。」被問到會否選擇政府的CU Mask，他直言沒有上網登記，若稍後有需要會到郵局登記。

市民阿恩則認為市面口罩供應增加，部分每個只需2元左右，惟品質十分參差，「有質素有保證嘅口罩，我唔覺得有跌喎。」她對香港本土生產的口罩會內地生產更有信心，「都係等待made in Hong Kong，如果港產的有BPE及PVE 95%至99%認證，4元一個我都覺得合理。」

CU Mask有幫助嗎？阿恩稱對口罩的效能不夠信心，加上現時有太多醜聞，「咁我係納稅人嚟，所以點都會拎，但會唔會用係另一個問題。」

▼CU Mask網上申請攻略▼

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▼政府派口罩安排▼

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周先生表示，口罩價格只是輕微回落，但認為百多元是可接受範圍。（麥凱茵攝）

藥房商會：口罩供應量增 成本價清貨

港九藥房總商會理事長林偉文認為，由於本港疫情開始受控，市民對口罩的需求不像過去殷切，加上政府推出60次可重布口罩，「大家無咁恐懼，自然就買少咗囤少咗貨。」他直言，不少藥房早前從多方購入大量口罩，「咁口罩放太耐都可能有菌，咁大家就用成本價放返出嚟。」

每盒口罩成本價多少？賣98元是否會蝕本？林偉文指出，市面的口罩大多是內地生產，東南亞因疫情影響也甚少出口，「內地嘅就90元至130元左右，50個裝。東南亞就得返越南有，但來貨價都要200元，所以買到越南產低過200元就（藥房）肯定蝕。」

除了疫情受控、政府派口罩外，本地口罩廠陸續出貨有影響價格嗎？林偉文指，近日是有本地口罩出貨，但數量暫不足以影響價格；至於來貨價，他則透露50個口罩約為100元。

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