CU Mask ︳紡織研發中心主席楊敏賢為原料商副董事長　稱有申報

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統籌研發Cu Mask的政府資助機構「香港紡織及成衣研發中心」（HKRITA）今日（9日）公布，口罩六層共五種物料的供應商名單，其中一間為溢達集團，其集團副董事長楊敏賢，同時身兼「香港紡織及成衣研發中心」主席。該中心指，他們先徵求創新科技署署長批准研發中心向溢達集團採購，楊敏賢亦有向董事會申報利益。物料以成本價供應。

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該口罩共五種物料涉及四間供應商，包括︰益成無紡布有限公司、Argaman Technologies Ltd.、溢達集團、Y and K Textiles Ltd.。該中心指，「這五種物料有特殊技術規格」，這四間為他們在2月份時能找到可提供各項物料的唯一供應商。

就Cu Mask的抗菌層資料，該中心指，「銅芯抗疫口罩＋™」的抗菌層帶有微銅粒。微銅粒粒徑大於一微米，抗菌層與最貼近面部之間有三層，分別是可過濾0.1微米粒子的過濾層、保護層及內層， 故微銅粒不會進入人體呼吸系統。

該中心續指，「我們明白有人會混淆微銅粒及納米銅，微銅粒比納米銅大一千倍。 口罩抗菌層不含納米銅。」

該中心最後指出，昨天8日)獲日內瓦國際發明展總監Gaëlle Grosjean致函，代表發明展創始主席Jean-Luc Vincent以及評審委員會主席David Taji，恭賀曾獲第四十六屆日內瓦國際發明展金獎項目「可重用口罩」可成功商品化，在疫症期間協助保障全港市民的安全。

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