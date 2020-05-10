渠務署引入新式遙控清淤機械人　深水埗和荃灣率先試行

發展局局長黃偉綸今日（10日）發表網誌，稱渠務署今年初引入一部新式的遙控清淤機械人，可以遙控操作機械人進行清淤，以免出現水浸，並在深水埗和荃灣試行為箱形暗渠進行清淤工程。他說，相較傳統方法，機械人更安全快捷，亦毋須局限在旱季進行。

渠務署工程師潘天佑說，該署今年初引入一部新式的遙控清淤機械人，在深水埗和荃灣試行為箱形暗渠進行清淤工程，並監測其功能。（發展局圖片）

渠務署工程師潘天佑說，雨水會經箱形暗渠排出大海，而隨雨水沖下的沙石、泥塵，會在渠內積聚成為淤泥，影響渠道的排水功能，最嚴重時有機會導致水浸。為避免以上情況，署方會定期檢查箱形暗渠，並在有需要時安排清淤工作。

在深水埗和荃灣試行

潘天佑說，渠務署今年初引入一部新式的遙控清淤機械人，在深水埗和荃灣試行為箱形暗渠進行清淤工程。

工作人員首先會利用吊機把機械人吊起，經井口把它送進箱形暗渠內，之後操作員可以在工作室，透過閉路電視和聲納探測，觀察渠內的狀況，並遙控操作機械人進行清淤。

工作人員首先把清淤機械人吊起，然後經井口把它送進箱形暗渠內，之後操作員可在工作室內，遙控操作機械人進行清淤。（發展局圖片）

淤泥脫水後才會運往堆填區

潘天佑說，機械人約3米長、1.5米闊、1.5米高，運作與吸塵機相似。機械人吸入淤泥後，會透過接駁喉管，將淤泥泵上地面臨時淤泥裝卸櫃。淤泥經脫水後，才會運往堆填區。

工作人員首先把清淤機械人吊起，然後經井口把它送進箱形暗渠內，之後操作員可在工作室內，遙控操作機械人進行清淤。（發展局圖片）

較傳統方法安全

他說，若按傳統的清淤方法，工作人員需進入箱形暗渠內裝設及操控清淤裝置，但由於暗渠屬密閉空間，在內工作會面對一定的安全風險。

他又說，傳統方法需截斷暗渠內的水流，讓工作人員在沒有水流的情況下工作，所以大多局限在旱季進行。相反，遙控清淤機械人可代替潛水工序，雨季時亦可進行清淤，加快工程進度並減低成本，清淤的效率亦明顯改善。