CU Mask｜明日開始郵寄掛號上門派口罩　登記人將收郵件編號短訊

社會新聞
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政府早前公布全民派「銅芯抗疫口罩」（CU Mask）。香港郵政發言人今日（10日）表示，明日（11日）開始「銅芯抗疫口罩」的派遞工作。由今日開始，政府會按照每日的派發資料，陸續在郵件派遞前向成功登記的主要登記人發出一個載有郵件編號的手機短訊，郵差將在之後約兩個工作日內上門派遞郵件。

香港郵政發言人今日（10日）表示，將會由明日開始「銅芯抗疫口罩」的派遞工作。（高仲明攝）

上門時無人收件　將派發通知卡到郵政局領件

發言人說，香港郵政會按政府每日的發貨量安排上門派遞，並以完成當日的發貨量為目標。

若郵差上門派遞時無人收件，香港郵政會向收件人發出領件通知卡，收件人或其代理人可於通知卡發出日期後第二個工作日起，攜同通知卡及卡上列明的身分證明文件，到指定郵政局領件。

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14個工作日未領取將退回政府

發言人強調，香港郵政不會要求收件人到郵政局以外的地點領件，若郵件在14個工作日內未獲領取，將會退回政府。

發言人又提醒市民，香港郵政不會透過來電、電郵、其他通訊軟件或社交平台通知市民有關派遞或領件安排，亦不會索取市民及其家人的個人資料，或要求市民作出任何回覆。

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